Jak prát plyšáky, aby se nezničila výplň a jejich celkový vzhled?

Prát plyšáky zvládne každý a stačí jen postupovat podle značek na štítku. Máte jej? Nebo nebohého plyšáka štítek hyzdil, a tak byl bez milosti odstříhnut? Vyperte i oblíbené plyšové hračky, povíme vám, jak na to.

Jak prát plyšáky, je psané na štítku

Co by bylo bývalo na štítku napsané? Většina plyšáků je syntetických, a navíc jsou hračky dnes i velmi nápadité a na jejich výrobu se používají různé dekorace, knoflíčky, nášivky, ani nemluvě o všemožných materiálech, kterými jsou vycpaní. Klasického plyšáka vyperte na program „syntetika nebo delikátní prádlo“ s možností nízkých otáček. Použijte jemný prací prášek bez aviváže. A na co si dát při praní ještě pozor?

Má váš plyšák štítek se symboly? Zdroj: Profimedia

Co dělat s plyšákem, než ho vyperete?

Než vhodíte plyšáka do pračky, pořádně si jej prohlédněte. Uvolněné nitě knoflíků, očí, čumáčků a jiných detailů, případně volné švy se praním jen zhorší. Vše je potřeba opravit. Na švy, případně i na jiné opravy použijte skrytý steh, který je nenáročný a nezanechá viditelné nitě nebo jiné poškození. Hračka bude vypadat jako nová. Počítejte také s tím, že dlouhé chlupy bude třeba rozčesat před a určitě také po vyprání.

Plyšáky můžete prát v pračce

I pokud je plyšák v docela dobrém stavu, nevkládejte ho do pračky jen tak. Raději jej perte v ochranném sáčku, který se používá na delikátní prádlo nebo ponožky. Zvolte program na jemné či syntetické prádlo, ždímání na pomalé otáčky a prací prostředek určený na dětské oděvy.

Plyšáky perte jako delikátní prádlo. Zdroj: Profimedia

Plyšáky jednoduše vyperete i v ruce

Je-li hračka v horším stavu, raději ji perte v ruce. Podle velkosti zvolte vanu, umyvadlo nebo kyblík, které naplníte teplou vodou s troškou tekutého prášku na ruční praní. Celý plyšák musí být pod vodu a ta musí pořádně proprat i výplň útrob hračky. Proto plyšáka pořádně promačkejte, aby byla voda několikrát vymačkána ven, a až pak se vrhněte na očistu zevnějšku. Pokud je hračka velmi znečištěná, klidně ji napřed nechejte hodinku máčet.

Vzácné hračky a ty se strojkem se nesmí prát vůbec

Plyšové hračky, které jsou vzácné, z atypických materiálů, s nalepenými detaily nebo strojkem uvnitř, prát nelze. Na jejich očistu se vybavte hadříkem z mikrovlákna. Taková švédská utěrka nejlépe funguje namočená a velmi dobře vyždímaná. Špinavá místa pořádně otřete a pokud je to nutné soustřeďte se na určité místo, ale příliš hračku nedřete. Na pomoc si můžete vzít například šampon nebo jen kapičku tekutého prášku. Jestliže se bojíte poškození, raději se jakýmkoliv čistícím prostředkům vyhněte a použijte jen vlažnou vodu.

Pokud se vám zdá, že hračka páchne, ale nemůžete ji namočit, použijte jedlou sodu. Tak jak se to dělá u matrace nebo koberce, posypejte hračku, nechte prášek proniknout dovnitř a za půl hodinky dobře vysajte vysavačem.

Některé hračky není vhodné prát. Především ty velmi staré nebo s ukrytým mechanismem. Zdroj: New Africa / Shutterstock.com

Jak se postarat o vypraného plyšáka?

Plyšáky sušte raději obvyklým způsobem než v sušičce a na závěr je pročešte měkkým kartáčkem. Ať už má plyšák dlouhé nebo krátké chlupy, jemným kartáčováním vždy jen získá na kráse.

Zdroje: https://www.jakcistit.cz, https://housewifehowtos.com