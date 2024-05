Zdá se to jako nemožné, ale známe to všichni. Po čase se z mnoha párů ponožek stávají samotářské kusy, které už na nohy pravděpodobně nikdy nevezmeme. Zdá se vám, že jedna chybí, nebo v prádle naopak přebývá? Ať už jste optimisté nebo pesimisté, jedno je jisté, chceme mít celý pár. Jak na to?

Proč se vlastně ztrácejí ponožky? A hlavně: kde jsou, když je nemůžeme najít? To je patrně jedna ze záhad světa, kterým bychom rádi přišli na kloub a ušetřili bychom tak lidstvu spoustu starostí. Jde samozřejmě o nadsázku, ale faktem je, že se to stává poměrně často.

Kupovat stále nové ponožky se nám za prvé jistě nechce a hlavně to brzy začne zatěžovat peněženku. Proto bychom si měli zažít několik jednoduchých triků, které udrží tyto kousky oblečení při sobě.

Kdy nastává Okamžik "O"?

Vezměme to postupně: Ve skříni najdeme ponožky, které si chceme ten který den vzít. Budou samozřejmě obě, protože jednu bychom jistě neuklízeli. Z nohou se neztratí, takže do chvíle, než je sundáme, se nemusíme o nich starat.

Pak ale přichází první moment, kdy se může stát to “Něco”, může nastat okamžik “O”, který rozhodne o dalším osudu celého páru. Jedna z ponožek bude pryč a druhá k ničemu. Co proti tomu dělat? Máme hned několik možností.

Ponožky se nesmí od sebe vzdálit

Na pomoc si můžeme vzít třeba docela obyčejné kolíčky na prádlo, kterými k sobě ponožky jednoduše sepneme. Ty pak půjdou společně i do koše na prádlo, do pračky, a dokonce i do sušičky nebo na prádelní šňůru. Před praním samozřejmě kolíčky sundáme, abychom vyprali ponožky opravdu dokonale.

V bubnu pračky ani sušičky se nic pravděpodobně neztratí, přesto si je můžeme ještě pojistit uložením do uzavíratelného síťovaného pracího sáčku. Pokud budeme prádlo sušit venku, pak bude dobré ještě před pověšením všechny kusy zpárovat a umístit vedle sebe. Při sundavání pak budeme rovnou znovu jednotlivé páry raději spojovat.

Když jdou všechny do páru, můžete si gratulovat

Stačí sponky nebo špendlíky

Nechcete-li se zaobírat kolíčky na prádlo (použít můžeme také svorky na větší počet kancelářských papírů nebo dokonce spínací špendlíky, s nimiž mohou ponožky i do pračky a do sušičky), pak bude nejlepším řešením umístění malých košů na prádlo do každé ložnice, tedy i do dětských pokojů.

Tak se snadněji dočkáme toho, že místo na podlaze skončí tyto drobné kousky v koši. To platí hlavně v případě, kdy jsou v bytě navíc zvířata. Zvláště psi milují použité ponožky a s jistotou si je odnesou na to nejnepravděpodobnější místo.

Nenechte je o samotě

Zdá se, že při dodržení těchto jednoduchých, ale důležitých, pravidel se ponožky na cestě ze skříně až po usušení ztratit snad ani nemohou. Nyní přichází na řadu mezifáze od sundání ze šňůry nebo vyndání ze sušičky a znovuuložením do skříně.

Ano, to je další velmi riziková fáze, zvláště v okamžiku, kdy se nám nechce okamžitě uklízet. Z koše, z něhož členové rodiny vytahují jednotlivé ponožky ve snaze najít dvě alespoň podobné, se jich ztratí opravdu hodně.

Nevyplatí se práci odkládat

A tak se raději přemluvme k okamžitému zásahu. Znovu máme několik možností. Buď budeme věřit tomu, že srovnaný a přeložený pár ponožek zůstane při sobě, nebo můžeme ponožky po přeložení ještě pojistit tím, že je srolujeme a otevřenou část vrchní ponožky přes vzniklý váleček převlékneme. Pověstní ponožkoví záškodníci nebudou mít šanci.

