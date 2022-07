Anglické hospodyňky mají povlečení jako nové řadu let: Toto jsou jejich triky

Ložní povlečení nepatří právě mezi levnou záležitost, o to více byste o ně měli pečovat. Perete, sušíte a žehlíte své povlečení správně?

Před praním je nutné povlečení správně nachystat, a to obrátit naruby a zapnout. Máte-li povlečení tmavé nebo se sytými barvami, používejte tekutý prací prostředek na barevné či tmavé prádlo. Rozhodně je neperte v prášku na bílé prádlo, ani v univerzálních pracích prostředcích, ty totiž obsahují optické zesvětlovače, které by barevnému ložnímu prádlu mohly spíše uškodit. Rozhodně povlečení neperte v přípravcích s bělidly, ta oslabují vlákna.

Správná péče zachová barvy a kvalitu povlečení. Zdroj: Profimedia

Prášek a teplota

Váháte-li na jakou teplotu povlečení prát, držte se striktně symboly na etiketě. A pokud etiketu už nemáte, doporučená teplota je 40 °C. Moderní výzkumy dokazují, že tato teplota je ideální pro zachování hygienické čistoty a zároveň zajistí stálost barev. Pokud však perete na 60 °C, nic se neděje, pokud se to stane občas.

Aviváž na povlečení nepoužívejte. Ta totiž obalí vlákna a látka pak nebude prodyšná. Nepodceňujte ani ždímání, pokud zvolíte nižší otáčky, usnadníte si žehlení. Po vyprání povlečení ihned vyndejte z pračky a nenechávejte ho v bubnu dlouho ležet, zbytečně by se pomačkalo.

Povlečení perte naruby a zapněte. Zdroj: Profimedia

Sušičku raději ne

Možná budete překvapeni, ale odborníci příliš nedoporučují sušení ložního prádla v sušičce. Vysoké teploty totiž neprospívají barvám a ani látce. Pokud nemáte jinou možnost sušení, nastavte správně program - spíše delší a s nízkou teplotu. Pokud věšíte prádlo ven na šňůru, nechte ho naruby, rozklepejte a pověste tak, aby bylo rovné. Nevěšte povlečení jen za rohy a nenechte ho příliš přeschnout, bude se vám lépe žehlit.

Nejlepší sušení je venku na sluníčku. Zdroj: Shutterstock

Pozor na zipy

Kromě krepového povlečení můžete žehlit všechny typy, a to vždy naruby. Na žehličce nastavte program bavlna/len. Vyžehlené povlečení pak složte a než ho dáte do prádelníku či skříně, nechte ho vychladnout. Vozíte prádlo na mandl? Vyvarujte se mandlování povlečení s plastovými zipy. Ty by se během mandlování roztavily!



