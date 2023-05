Geniální triky, jak prát, aby se vám doma nehromadily haldy oblečení. Podívejte

Praní a žehlení prádla patří k nejméně oblíbeným domácím činnostem. Každá rodina má ale stejné problémy – nejprve po celém bytě najít ledabyle odložené kusy špinavého prádla a pak vyprat, usušit, vyžehlit a uklidit. Zkusíme vám nabídnout pár praktických rad, jak to všechno zvládnout.

Také ve vaší domácnosti existují záhadné jevy? Máte často déjá vu, že jste před chvílí uklízely to, co nyní opět uklízíte? Jen pomyšlení na praní vás vytáčí do běla, protože je vám jasné, že nejvíc času zabere sběr prádla po bytě? A že jste to stokrát dětem říkala, že špinavé prádlo patří do koše v koupelně? Nikdo vás neposlouchá? Věřte, že s tím nic nesvedete. Pokud se vám to přece jen podaří, tak jen na krátkou dobu. Příště, až budete opět prát, ale to už víte….

Takhle si celý proces organizuje autorka následujícího videa:

Rodina za to nemůže

Přirozeností ostatních členů rodiny je, a platí to především pro děti, že musí-li být většinu dne ve škole organizované a disciplinované, doma se cítí svobodnější a uvolněnější. Chtějí si odpočinout a mít svoje pohodlí. Už se jim nechce poslouchat, že opět něco musí a mají nějakou povinnost...

Jednoduché řešení

Nemá cenu se rozčilovat. Stejně vás nikdo neposlechne, a ještě si ničíte nervy. Buďte chytré. Když děti nepřijdou ke koši, musí prádelní koš za nimi. Každému z dětí přidělte pytlík na špinavé prádlo, který budou mít u sebe v pokoji. Je to nejjednodušší způsob, jak se vyhnout konfliktům. Držte si palce, že to děti pochopí a začnou spolupracovat.

Den praní

Vysypte pytlíky dětského a vašeho oblečení na hromadu. Roztřiďte si prádlo na hromádky podle barvy na tmavé, světlé a choulostivé. Pokud nechcete chodit v zapraném oblečení, vyperte každý odstín zvlášť.

Stejně tak to udělejte s prádlem, které potřebuje jinou teplotu praní než to ostatní.

Vy samy nejlépe víte, jakou kapacitu má váš domácí věšák nebo sušička. Na pokojový sušák se vejdou dvě pračky. Pokud ovšem neperete povlečení nebo prostěradla. Do sušičky můžete dát bílé i tmavé dohromady. Ze dvou praček udělejte jednu sušičku. Pochopitelně do společné sušičky nedávejte choulostivé materiály, ty musíte sušit zvlášť.

Prádlo před praním roztřiďte podle barev i míry jeho choulostivosti. Zdroj: Profimedia

Nemějte přehnané ambice

Za den vyperte maximálně dvě pračky. Perte dle potřeby i dvakrát týdně. Nedopusťte, aby vám prádlo přerostlo únosnou vypratelnou mez nad dvě pračky. Obzvláště, pokud nemáte dostatečné místo na sušáku. Ložní prádlo perte v den, kdy nemusíte prát ostatní prádlo.

Až usušíte

Po usušení prádlo nesbírejte do koše. Obyčejné oblečení, které vaše rodina nosí doma, poskládejte hned ze sušáku. Roztřiďte je na hromádky jednotlivých členů rodiny.

Prádlo, které budete žehlit, zbytečně nemačkejte, ušetříte si tím čas a elektrickou energii za žehličku v provozu. Když už musíte žehlit, pusťte si k tomu nějaký pohodový film, půjde vám to lépe od ruky. Vyžehlené a poskládané prádlo hned neuklízejte do skříně, protože jste do něj napařovací žehličkou vdechly vlhkost.

Velkým problémem často bývá, kde v malých bytech prádlo sušit. Zdroj: rarrarorro / Shutterstock

Zapojte děti hrou

Nabídněte dětem za pomoc s úklidem nebo prádlem odměnu: zahrajete si po společné práci nějakou hru, vyražte si na procházku nebo si pusťte vaši oblíbenou pohádku. Věřte, že to funguje lépe, než strohé příkazy k práci.

Užívejte si dny, kdy není prádlo

Praní a žehlení prádla patří podle průzkumů k nejméně oblíbeným domácím činnostem. Užijte si chvíle, kdy se vracíte domů a na vás výjimečně nečeká prádelní koš se špinavým oblečením.

Vychytávka nakonec

Dejte si vedle pračky prasátko. Všechny drobné mince, které najdete před praním po kapsách oblečení všech členů rodiny, našetřete na svoji odměnu za starost o ně. Nebude to sice mnoho, ale na něco dobrého na zub nebo nervy to jistě bude stačit.

Berte život s nadhledem! Věřte, že rozházené oblečení po bytě řeší každá rodina. Nejste v tom samy.

