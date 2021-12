Jak vrátit život zašlým ručníkům: První praní: ocet, druhé praní: jedlá soda

Páchnoucí ručníky doma rozhodně nikdo nechce. Víte jak je správně prát, abyste se zbavili bakterií a ručníky vypadaly stále jako nové? Perte je tak, jak se prát mají, a řekněte sbohem zatuchlosti.

Nádherně jemné a nadýchané ručníky, to potěší jak vás, tak i vaši případnou návštěvu. A věřte, že nejedna vám bude závidět.

Oživení starších ručníků

Postarší ručníky dost často schválně necháváte ve skříni ležet ladem a skladem, protože jakmile si do nich utřete vlhké ruce, tak začnou podivně páchnout? Nebo jsou již zaprané, zhrubly a jednoduše nevypadají tak dobře jako při jejich koupi.

Ručníky používáme denně a nejen jednou. Představte si, že vylezete z vany, do které jste si pro relaxaci přidali směs vonných olejů, otřete do čistého ručníku své tělo, na kterém ulpěl nejen olej, ale i částečky vaší kůže. Teď se přiznejte, na kolik stupňů ručníky perete, 40 °C totiž ručníkům moc nepomůže. Jak tedy na to?

Dvojité praní vám oživí vaše zašlé ručníky. Zdroj: Profimedia

Dvojité praní, ocet a jedlá soda

Touto metodou by se měly ručníky změkčit a zbavit případné zatuchlosti, což trápí tento textil nejčastěji.

První praní – vytáhněte ze skříně ručníky, které chcete oživit a vložte je do bubnu pračky. Sáhněte do spíže pro ocet! Jeden hrnek nalijte do dávkovače pracího prostředku a druhý hrnek vlijte přímo do bubnu k ručníkům. Ocet odstraní nečistoty i skvrny, zbaví ručníky zápachu a jako bonus pročistí samotnou pračku. Perte na dlouhý program na co nejvyšší povolený stupeň. Ručníky se většinou mohou prát na 90 °C, ale ne vždy tomu tak je.

Druhé praní – ručníky po doprání nechte v pračce a nachystejte se na druhý cyklus praní. Jak? Vyzbrojte se jedním hrnkem jedlé sody, kterou vsypte přímo k ručníkům. Poté použijte své klasické prací prostředky a zapněte pračku na tentýž dlouhý program. Jedlá soda má za úkol z ručníků neutralizovat ocet, odstranit jeho typický odér, ale odstraní i zašlé skvrny.

Co se vyplatí udělat 2x ročně

Při tomto postupu se nebudete stačit divit, kolik špíny „čisté“ ručníky v sobě mají! Naplňte vanu do půlky horkou vodou, přidejte půl hrnku boraxu (seženete v klasických drogeriích, vyhněte se značkovým řetězcům, tam nepochodíte), půl hrnku prací sody (nespleťte si s jedlou sodou), hrnek pracího prostředku a promíchejte. Dejte do vody ručníky a nechte je tam, než voda vychladne. Po vychladnutí vody vypusťte vanu a z ručníků vymačkejte přebytečnou vodu. Ručníky přendejte do pračky, přidejte běžný prací prostředek a nechte je vyprat.

Ručníky dejte do horké vody, přidejte ingredience a nechte vodu vychladnout. Zdroj: MIA Studio / Shutterstock.com

Jak prát ručníky

nepřehánějte to s pracím prostředkem

pokud jste zvyklí na aviváž, použijte jí úplné minimum, ale nejlepší je nepoužívat aviváž vůbec

nechte ručníky při praní dýchat – nenacpěte pračku až po strop

žehlení není třeba, naopak je nežádoucí

nečistá pračka = nečisté ručníky, nezapomeňte pravidelně pračku čistit

rozdělujte před praním ručníky podle barvy

perte na dostatečný program

před vložením do pračky každý ručník zkontrolujte, pokud najdete flek, naneste odstraňovač skvrn

pokud máte ručníky po usušení „tuhé“, je to způsobeno přemírou pracího prostředku

