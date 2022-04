Jak prát správně boty v pračce a které: Usnadníte si práci, ale musíte vědět jak

Vaše tenisky už mají největší slávu za sebou, plus nějaké to zakopnutí nebo vysedávání na zemi v tureckém sedu na nich také zanechaly stopy. Vyhodit je přece nemůžete, jsou to ty nejoblíbenější! Zkuste je vyprat v pračce, ale jen tím správným způsobem!

Nejspíš neexistuje výrobce, co by praní bot v pračce doporučoval, ale i přesto to mnoho z nás dělá. Samozřejmě se jedná o boty textilní, což jsou převážně boty sportovní. Občas se nemůžete jednoduše rozloučit se svými keckami, které máte už 7 let. A taky proč je vyhazovat, když pořád drží a chodí se vám v nich jedna báseň. Vzhled nic moc, ale co... Zkuste je trochu oživit v pračce, pak o nějaké popelnici přestanete uvažovat úplně.

Bílé tenisky budou zase jako nové! Zdroj: Profimedia

Před praním bot

Než vhodíte tenisky do pračky, je potřeba boty trošičku předpřipravit, jinak napácháte více škody, než užitku. Z bot vytáhněte tkaničky i vložky (pokud tedy vyndat jdou) a odložte si je na pozdější očistu.

Nejdříve se musíte postarat o podrážky a gumy, které boty lemují dokola. Ty musíte očistit, jinak by se špína z nich sloučila v pračce s textilní částí bot a věřte, že výsledek by vás nepotěšil.

Jestliže jsou boty hodně špinavé, napusťte si kýbl s teplou vodou, přidejte do vody jar a boty do lázně na několik minut naložte. Nezapomeňte boty potom propláchnout vodou. Tato lázeň má za úkol botky odmastit, aby se v pračce pak vypraly tak, jak mají.

EXTRA TIP

Gumu u kecek zkuste očistit zubní pastou a kartáčkem na zuby.

Ideálních je 30 °C

Boty vložte do pracího pytlíku. Navolte program do 30 °C a do pračky připravte prací prostředek. Lepší je zvolit tekutý, neboť prášek by mohl na botách zanechat nevzhledné mapy. Též se doporučuje vložit s obuví do pračky i pár ručníků, ochrání se tím boty i pračka.

Odstřeďování

Vzhledem k opatrnosti vůči pračce nelze odstřeďování doporučit. Někdo si troufne pračku nastavit na nejnižší otáčky, které na pračce má, ale raději volte program bez odstředění. Lepší je mít mokré boty a funkční pračku, než suché boty a pračku „v pytli“.

Na pračce musíte zvolit vhodný program do 30 °C. Zdroj: Didecs / Shutterstock.com

Sušení bot

Nezdá se to, ale sušení je velice důležitý úkon! Jakmile vytáhnete boty z pračky, nejspíš z nich ještě bude kapat voda, kterou se můžete pokusit trochu vysušit suchým ručníkem a postupným pomačkáváním na textilii. Pak boty co nejvíc roztáhněte, aby rychleji proschly. V letním období je jasná volba vystavit boty na sluníčko, v zimě pak na topení. Sušičku bychom v tomto případě nezkoušeli, boty by se mohly vysokou teplotou nenávratně poničit.

Tkaničky a vložky

Tkaničky můžete vyprat s další várkou praní. Pokud jsou, tedy spíš byly, bílé, můžete je namočit i do chemického bělidla, tam je jistota vždy. Dbejte každopádně na doporučené ředění!

Vložky z bot naložte do vody s trochou pracího prášku a pořádně je vydrhněte kartáčem. Poté je nechte volně uschnout. Zápach vložek i přesto může přetrvávat, tím pádem zkuste do mikrotenového sáčku nasypat trochu jedlé sody, „pocukrujte" důkladně sodou i vložky a uzavřete je na noc do sáčku.

