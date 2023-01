Co dělaly naše babičky s utěrkami? Díky tomuto triku lépe sály a zářily čistotou

Také se u vás doma říkalo, že utěrky a ubrusy jsou vizitkou každé hospodyně? Byly vždycky krásně vybělené a vyžehlené jako list papíru? Naučili jste se triky babiček a žen, které o domácnost pěčovaly intenzivně a poctivě, daly si záležet a nic nešidily? Víte, jak se starat o utěrky?

Zdroje: 5555 rad pro šikovné hospodyňky, Jiří Bílek, ISBN 978-80-7388-641-7,www.toprecepty.cz

Utěrky neodmyslitelně patří ke kuchyni

To jsou ty dospělácké radosti. Koho by to v dětství napadlo, že nám bude dělat radost pěkná utěrka, propiska, která skutečně píše kdykoli a kdekoli, nebo kolejničky garnýže, které se nezasekávají a záclony po nich krásně kloužou.

Dříve se utěrky praly hned po nákupu. Zdroj: Profimedia

Ale zpět k utěrkám. Utěrky jsou především funkční bytový textil a důležitá je hlavně jejich savost a ideální je materiál, který nepouští chloupky. I když dnes již není třeba myté nádobí utírat díky myčkám, utěrky stále mají své místo v kuchyni.

U utěrek je nejdůležitější materiál, proto naše babičky používaly na utěrky i staré lněné povlečení. Nastříhané obdélníky nebo čtverce zaobroubily, přišily nebo uháčkovaly ouško na pověšení a bylo hotovo. O utěrky bylo nutné pečovat a to už hned po jejich zakoupení.

Každý má rád pěkné utěrky. Zdroj: karinrin/Shutterstock.com

Co bylo třeba udělat s novou utěrkou?

Hospodyně také každou novou utěrku hned po nákupu spařily horkou vodou, nechaly uschnout, vyžehlily a pak znova ještě vyvěsily, aby utěrka zcela proschla. Díky tomu se zvýšila její savost, utěrka trošku také změkla a nebyla cítit.

Aby utěrka vydržela dlouho pěkná, bylo ji dobré často měnit, před praním namočit a použít žlučové mýdlo. Utěrky se také vyvářely, a to buď v pračce na nejvyšší možnou teplotu nebo ručně, tedy v hrnci s vroucí vodou. Žehlení nebylo nutné jen pro pěkný vzhled a lepší savost, ale také proto, aby se zlikvidovaly i ty nejposlednější mikroorganismy, které mohly na textilu ulpět.

Jak prát utěrky, vám poradí i toto kratičké video:

Moderní utěrky a prostředky

Toto ovšem platí pro lněné nebo bavlněné utěrky. Dnes se můžete setkat s lacinými napodobeninami klasických utěrek s modrým nebo červeným proužkem, které jsou však někdy i syntetické a nesavé. Pokud jsou utěrky a jiné výrobky až příliš levné, nic dobrého to o nich nesvědčí.

Utěrky z mikrovlákna neboli švédské. Zdroj: shutterstock

Jiné syntetické utěrky, které jsou však z mikrovlákna, tzv. švédské utěrky fungují docela jinak a nejenže dobře sají, navíc díky specifickému způsobu, jakým jsou utkány, fantasticky čistí i bez použití čisticích prostředků. Ale to už je jiná, kterou naše babičky ještě neznaly.

Pokud budete pomýšlet na praní utěrek moderním způsobem, můžete použít namísto prášku například tabletu do myčky nádobí. Na druhou stranu však určitě nepoužívejte k praní tohoto druhu textilu aviváž. Ta totiž snižuje savost.