Chytré triky, jak prát záclony, aby byly bílé a neničily se

Trápí vás zašedlé záclony, které ztratily svůj původní jas a jsou všechno, jen ne bílé? Poradíme vám, jak a v čem je prát, aby byly opět jako nové a zářily čistotou.

Záclony zútulní snad každý pokoj, ale zároveň jsou velkým lapačem prachu. Většinou bývají investicí na několik let a při správné péči je můžete mít opravdu dlouhá léta. Jak se o záclony nejlépe postarat?

Co udělat ještě před praním

Když se rozhodnete, že už je na čase záclony vyprat, sundávejte je z oken až těsně před samotnou akcí. Určitě je pečlivě vyklepte a zbavte přebytečného prachu.

Nepodceňujte namáčení

Nejprve záclony namočte do studené vody, zbavíte je tak nánosů nečistot a prach se nezažere hluboko do jednotlivých vláken. Klidně je nechte ve vaně i přes noc, do vody můžete přidat trošku prásku na praní.

Když se rozhodnete, že už je na čase záclony vyprat, sundávejte je z oken až těsně před samotnou akcí. Zdroj: shutterstock.com

Ruční praní nebo v pračce?

Praní záclon si vyžaduje oproti běžnému prádlu speciální péči. Záclony jsou totiž z jemných materiálů, které je jednoduché poškodit a při nesprávné manipulaci je můžete nenávratně zničit. Aby se to nestalo, je vždy nutné postupovat správně. Takže je na vás, jestli dáte přednost ruční klasice, anebo využijete pračku.

Použijte speciální programy

Nejšetrnější je samozřejmě praní v ruce, ale moderní automatické pračky jsou navržené tak, aby si poradily i se záclonami. V případě, že máte v nabídce pračky speciální program určený pro šetrné praní choulostivých materiálů, použijte ho. V první řadě záleží, z jakého materiálu jsou záclony nebo závěsy, které se chystáte prát. Je třeba se řídit především symboly k jejich údržbě. Společně se záclonami nikdy neperte další prádlo z jiných materiálů.

Buben pračky nechte poloprázdný

Zároveň si rozvrhněte správné množství na každou dávku praní. Jestli budete prát záclony z celého bytu, rozdělte je do několika samostatných pracích cyklů. Buben by neměl být přecpaný. Naopak není od věci, nechat ho částečně volný. Rozdělte si záclony do několika samostatných pracích cyklů. Vyhnete se tak situaci, že se k některým jejich částem nedostane voda s pracím prostředkem a vzniknou zbytečné skvrny.

Nepřekračujte teplotu 30 °C

Jestliže se domníváte, že můžete prát záclony i na 40 nebo více stupňů, tak se mýlíte. Připravte se na to, že vám při takovém zacházení dlouho nevydrží. Jde o materiály, které jsou choulostivé na vysoké teploty. Proto nikdy nepřekračujte teplotu 30 °C, a to jak v pračce, tak i během ručního praní. Na kvalitní vyprání a vybělení totiž nemá až tak vliv teplota, jako spíše prací prostředek, který si zvolíte.

Ždímat záclony v pračce?

Záleží na pračce a na konkrétním materiálu. Jemnější je samozřejmě ruční lehké ždímání, ale pokud máte program s opravdu jemným odstřeďováním (300 nebo 400 otáček za minutu), využít jej můžete. Zvolte ten nejkratší program, některé jsou i jen na 10 sekund. Silná odstředivá síla by mohla jemnou strukturu materiálu záclon poškodit.

Stačí přidat ½ šálku octa do praní a je to. Zdroj: shutterstock.com

A jak na zářivě bílé záclony?

Kuchyňská sůl

Využijte ji již při namáčení záclon. Napusťte vanu studenou nebo lehce vlahou vodou a vlijte do ní roztok ze 3 l vody a 1 polévkové lžíce soli. Ponořte do roztoku záclony a nechte je dostatečně dlouho namočené. Nakonec záclony ručně přeperte nebo použijte pračku.

Ocet je všemocný

Tento domácí pomocník na všechno si bravurně poradí i se zašlými záclonami. Stačí přidat ½ šálku octa do praní a je to.

Kypřicí prášek

Známá soda bikarbona také nezklame. Množství, které použijete, záleží na množství záclon, které budete prát, a také na síle jejich zašpinění. Dávkování je často uvedeno na balení sody od výrobce. Připravte si opět roztok do vany, v níž necháte záclonu ponořenou na 15 minut až půl hodiny. Sodu můžete přidat i do praní v pračce.

Pilulka, kterou jistě důvěrně znáte, ale tentokrát s ní „poléčíte" záclony. Zdroj: shutterstock.com

Acylpirin

Pilulka, kterou jistě důvěrně znáte, ale tentokrát s ní „poléčíte" záclony. Nechte rozpustit přibližně 5 tablet acylpirinu ve vodě a záclony v nich nechte před praním odmočit.

Zdroje: www.primanapady.cz, www.prozeny.cz, www.m.magazinplus.cz