Jak správně přesadit kaktus a neublížit mu. Přišel ideální čas to udělat

Při představě přesazování kaktusu se mi protáčely panenky. Čekala jsem popíchané ruce, nervy v kýblu a kaktus v koši. Ale nebojte se ani jednoho! Přesazování pro vás nebude noční můra.

Zdroje: ceskykaktus.cz, www.dumazahrada.cz

Mnoho lidí tvrdí, že kaktus je o ničem. Já mám kaktusy velmi ráda a obývají mi celý parapet. Nejsem sice přeborník v pěstování, občas mi i nějaký zdechne, ale většina drží a nedávno se dokonce jeden osypal květy. Kamarádka si kaktusy zásadně nepořizuje, neboť je chronický „zalévač“ rostlin. Pokud to máte podobně, nekupujte si ho, budou to pro vás zbytečně vyhozené peníze (to si raději kupte láhev vína).

Jak na kaktusy?

Hlavně to chce klid a trpělivost. V zimě nerostou, tak ani nezalévejte. Na jaře začněte zalévat, ale opatrně! V létě mu dopřejte slunce a ať vám neujede ruka s vodou, protože uprostřed léta přestávají kaktusy růst a zálivku nepřijímají. Pokud bude stát ve vodě, začnou mu uhnívat kořeny. Až substrát vyschne, začněte zase zalévat. Na podzim ho pomalu připravujte na zimu tím, že postupně zálivku snížíte a až vypukne zima, přestaňte zalévat úplně.

V létě mu dopřejte slunce a ať vám neujede ruka s vodou Zdroj: Natalia van D / Shutterstock.com

Vyberte si vhodný květináč.

Já používám plastové. Ale vždy zkontrolujte velikost odtokové části květináče, musí být dostatečně velká. Průměr horní části květináče by měl být a trochu větší než kaktus. Substrát..to je takové ošemetné téma. Měl by být lehký a vzdušný. Někdo do substrátu přidává namletou pemzu, jehličí, kamínky..

Přesazovat byste měli ve vhodný čas, kterým je jaro. Ale názory se různí. Já přesazuji kdykoliv, prostě když mě to chytne.

Jak přesadit kaktus

Jdeme na to:

Připravte si všechno, co budete potřebovat:

novinový papír

rukavice

nový květináč

tužku

drenážní vrstvu (kamínky, keramzit)

substrát

nůžky

Postup:

1. Nejprve vyjměte kaktus z původního obalu – většinou to není tak jednoduché, jak se zdá a na řadu přichází tužka! Tu zasuňte do odtokového otvoru a kaktus nadzvedněte. Novinovým papírem vezměte rostlinu, očistěte kořeny od starého substrátu a pokud je třeba, zkraťte kořeny nůžkami.

Do přichystaného květináče dejte drenážní vrstvu Zdroj: Profimedia.cz

2. Vložení kaktusu do nového bydliště – do přichystaného květináče dejte drenážní vrstvu a kaktus nainstalujte tak, aby kořeny nebyly pokroucené, ale splývaly dolů. Jemně dosypte substrát

3. Nechte ho odpočívat – kaktus si na nový domov musí trochu zvyknout, tak ho nechte v suchu a teple. Důležité upozornění – po přesazení nezalévat! Vodu mu dopřejte až po vyrašení nových trnů (což je cca za týden).

Místo novinového papíru si můžete koupit speciální kleště nebo pinzetu. Lze použít i silné pracovní rukavice.

Chápu, že se člověk do přesazování musí trochu nutit. Já se nutím a odkládám na později vždycky. Ale moje heslo zní: „S chutí do toho a rychle od toho.“!