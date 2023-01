Nejlepší čas pro přesazování orchidejí. Držte se osvědčených rad odborníka

Přestali vám kvést orchideje nebo začaly jejich kořeny vylézat z květináče ven? Je to signál k přesazení, na které je nyní ideální čas! Není to nic složitého, co byste nezvládli. Stačí se držet jednoduchého postupu a nové květy vám co nevidět začnou pučet.

Orchidej je nenáročná pokojová rostlina, která jednou za čas potřebuje přesadit. Není to nijak náročné, a proto ho opravdu zvládnete levou zadní! Stačí si připravit vhodný květináč, substrát pro orchideje a vodu na zalití.

Průhledný květináč je základ

Podívejte se na video, jak správně přesadit orchidej a jak se o ni starat:

Průhledný květináč je skvělou pomůckou hlavně pro začátečníky, kteří nemusí mít v oku přiměřené množství vody při zalévání. Díky němu budete moct sledovat, jak moc je substrát vlhký, čímž se vyvarujete případného přelití. Květináč vybírejte tak, aby nebyl příliš velký a ani příliš malý. Je to velmi důležité pro kořeny orchideje. Ve velkém by mohly začít uhnívat a do malého by se zase nevešly.

S průhledným květináčem snadno zjistíte potřeby orchideje. Zdroj: profimedia.cz

Substrát v podobě kůry

Nejvhodnější substrát je samozřejmě ten, který je pro orchideje určený. Většinou se jedná o kůrový mix s trochou rašeliny. Dávejte si však pozor, aby v substrátu nebylo příliš hnojiva ani rašeliny. Proto si nejdříve přečtěte složení, než daný substrát zakoupíte.

Přesazení nekvetoucích rostlin

Nový substrát byste měli orchidejím dopřát jednou za dva roky v době, kdy zrovna nekvetou. Jako první vyjměte orchidej z květináče a zaměřte se na její kořeny. Suché a poškozené odstraňte, příliš dlouhé zkraťte o třetinu a zbytek očistěte. Jestliže jste kořeny zredukovali na tolik, že jich moc nezbylo, pak odřízněte i některé staré listy, aby se rostlina příliš nezatěžovala. Řezy ošetřete prachem z dřevěného uhlí nebo mletou skořicí. Tím zamezíte šířící se plísni.

Zdravé kořeny poznáte podle toho, že jsou vlhké a mají sytě zelenou barvu. Zdroj: Profimedia.cz

Po ošetření do květináče

Pečlivě očištěnou a ošetřenou rostlinu vložte do průhledného květináče tak, aby veškeré kořeny byly uvnitř a mohly vstřebávat vodu. Nakonec vše zasypte substrátem a zalijte. Pokud jste na zasypání použili substrát s hnojivem, pak orchidej první měsíce již nepřihnojujte. Takto nově přesazená orchidej se vám jistě brzy odmění spoustou krásných květů!

Zdroje: ceskestavby.cz, abecedazahrady.dama.cz, hobby.instory.cz