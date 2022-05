Jak přesadit orchidej: Nedělejte zbytečné chyby, může ji zničit i drobnost

Už se vám orchidej nevejde do květináče a dává vám to najevo mnoha kořeny, které trčí na všechny strany? Je čas exotickou krásku přesadit. Poradíme vám jak, abyste se vyhnuli zbytečným přešlapům, které by ji mohly snadno zahubit.

Orchideje jsou v současné době velice oblíbeným doplňkem každé domácnosti. Ne každý má to štěstí, že mu celoročně prospívají a bohatě kvetou. Pokud chcete udržet orchideje zdravé, musíte jim dopřát přirozené a vhodné prostředí. Stejně jako jiné rostliny, potřebují i tyto květiny dostatek tepla, světla, vody a živin. A jednou za čas nastane i doba, kdy je potřeba rostlinu přesadit do většího květináče. Nejde o nic složitého a celá akce vám potrvá jen chvíli.

Kráska, z jejíchž květů doslova přecházejí oči

Orchideje jsou čím dál víc oblíbené a je pravdou, že jejich atraktivní vzhled a barevnost květů je naprosto výjimečná a bezkonkurenční. Patří mezi nejpočetnější rodinu kvetoucích rostlin na světě a můžete se tak setkat s více než 30 000 různými druhy a nejméně 200 000 hybridy. Původním domovem orchidejí jsou oblasti mezi rovníkovými tropy a arktickou tundrou.

Nejprve nechte celý květináč i s orchidejí asi tak hodinu odstát ve vodě. Kořeny budou měkčí a substrát se postupně odmáčí. Zdroj: shutterstock.com

Běžně rostou orchideje na kmeni stromů nebo na povrchu jiných rostlin, ale neparazitují na nich. Řadí se mezi epifyty, které se drží jiné rostliny jen kořeny, ale neobírají je o živiny. Husté kořeny orchidejí jsou dokonce speciálně přizpůsobeny na absorbování vlhkosti a rozpuštěných živin a milují dobrou cirkulaci vzduchu.

Dávají přednost celoročnímu dvanáctihodinovému dni a vyžadují vysokou intenzitu světla. Rostlina má dokonalou vlastnost přizpůsobit se danému prostředí, ale ne vždy je ochotná snést absolutně všechno. Je totiž zároveň velmi citlivá, a tak ji dopřejte při domácím pěstování jen tu nejlepší péči.

Co orchidej potřebuje

Každá orchidej ocení dobré umístění, a tak byste jí měli dopřát místo bez přímého slunce. Během léta by měla být v prostředí, kde neklesne teplota pod 17 °C a v zimě má ráda něco kolem 22 °C. A jak nejlépe orchideji dodat dostatek vláhy? Postavte jednou za týden rostlinu i s květníkem na půl hodiny do nádoby s vodou, načerpá si potřebnou vláhu. Do každé třetí až čtvrté zálivky přidejte speciální hnojivo. Nejvhodnější je vždy dešťová voda, ale můžete použít i odstátou vodu z vodovodu.

I orchidej potřebuje jednou za čas přesadit

Stejně jako ostatní květiny potřebuje i orchidej dostatek místa ke zdravému růstu. Proto není od věci ji po dvou až třech letech dopřát nový větší květináč. A právě teď na jaře je na to ten nejlepší čas. Vyvarujte se však jedné ze základních chyb a nikdy nepřesazujte květinu v období poupat či plného květu. Počkejte s tím až na dobu po odkvětu.

Vyberte odpovídající květináč

V každém případě by měl být dostatečně velký, aby se do něj vešly všechny kořeny a nemusely se nijak mačkat a díky tomu i lámat. Nová nádoba by měla být tak o 2 až 3 cm větší a nejlépe průsvitná. Pomůžete tak kořenům s fotosyntézou, kterou ke zdravému růstu opravdu potřebují! Měla by mít ve spodní části několik otvorů, aby se substrát lépe vysušoval.

Začněte dodávkou vláhy

Nejprve nechte celý květináč i s orchidejí asi tak hodinu odstát ve vodě. Kořeny budou měkčí a substrát se postupně odmáčí. Poté květník vyjměte a lehkým stiskem z něj opatrně vytlačte orchidej. Zkontrolujte všechny kořeny a suché nebo hnijící odstřihněte dezinfikovanými nůžkami. Kořeny, které jsou zbytečně dlouhé, zkraťte tak o třetinu. Jestliže zbylo jen malé množství kořenů, odstraňte i některé staré listy. Řezy je dobré ošetřit prachem z dřevěného uhlí nebo mletou skořicí. Zabráníte tak šíření nebezpečných plísní. Do připravené nové nádoby nejprve nasypte malé množství vlhkého substrátu a položte na něj kořenový bal orchidej. Poté postupně zasypte zbylým substrátem zbytek květiny tak, aby byly zakryté všechny kořeny. Měl končit tam, kde začínají růst listy orchideje, aby je nedusil. Po přesazení nejprve orchidej každý den jemně roste, zalévat ji začněte nejdříve po týdnu. Díky tomu nedojde ke zbytečnému uhnívání kořenů.

Zkontrolujte všechny kořeny a suché nebo hnijící odstřihněte dezinfikovanými nůžkami. Zdroj: shutterstock.com

Dopřejte orchideji kvalitní substrát

Ze všeho nejlepší jsou tzv. cocochipsy, jsou to sekané slupky kokosového ořechu. Můžete do nich také přimíchat trochu rašeliníku. Není od věci cocochipsy před výsadbou navlhčit. Namočte je na pár hodin do vody a posléze je přeceďte přes sítko. Zbavíte je tak nechtěných škodlivých látek, které by mohly bránit orchideji ve zdravém růstu.

Zdroje: www.cestakbydleni.cz, www.isotra.cz, www.abecedazahrady.dama.cz