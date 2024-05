Jednou z klíčových jarních aktivit, které bychom neměli opomenout, je přesazování pokojových rostlin. Podívejte se na důležité informace a tipy, jak správně přesadit vaše rostliny pro jejich zdravý a vitální růst.

Přesazování pokojových rostlin je nezbytné pro udržení jejich zdraví a vitality. Jakmile rostlina vyčerpá zeminu v květináči, začíná stagnovat v růstu a ztrácí svůj zdravý vzhled. Je důležité pravidelně přesazovat rostliny do větších květináčů s čerstvou zeminou, aby měly dostatek prostoru pro kořeny a živiny.

Na video od Harli G o tom, jak přesadit pokojovky, se podívejte na YouTube:

Zdroj: Youtube

Frekvence přesazování

Jednoleté rostliny s rychlým růstem vyžadují častější přesazování. Měly by být přesazovány několikrát během vegetační sezóny, od předpěstování ze semen až do doby, kdy dosáhnou velikosti vhodné pro kvetení. Větší rostliny, které vydrží po mnoho let, je potřeba přesazovat zpravidla jednou ročně, jakmile dorostou do požadované velikosti.

Výběr vhodného substrátu

Při přesazování je důležité použít vhodný substrát pro pokojové rostliny. Volit byste měli substrát připravený speciálně pro potřeby pokojových rostlin nebo pro konkrétní druhy rostlin. Při přípravě vlastního substrátu je zapotřebí zahrnout vhodnou drenáž na dno květináče.

close info Lysenko Andrii / Shutterstock zoom_in Přesazování pokojových rostlin je ideální na jaře

Volba správného květináče

Při přesazování je důležité volit květináče alespoň o tři centimetry větší, než je předchozí velikost. Rostliny potřebují dostatek místa pro další růst kořenů a vstřebávání živin. Existují však rostliny, kterým těsnější květináč nevadí, jako například Zamioculcas.

Správná výživa rostlin

S prodlužujícími se dny v předjaří začínáme postupně zvyšovat zálivku a přihnojování rostlin. Přihnojování by mělo probíhat nejpozději měsíc před plánovaným přesazením do větších nádob. Po přesazení začneme s přihnojováním opatrně, a to až po zajištění, že se všechny rostliny úspěšně ujaly.

Přesazování pokojových rostlin na jaře je důležitým krokem pro zachování zdraví a vitality vašich rostlin. Dodržováním správného postupu přesazování a péče o rostliny zaručíte, že budou mít optimální podmínky pro růst a rozvoj. Nyní, když máte potřebné informace a tipy, můžete se s důvěrou pustit do práce a přesadit své pokojovky pro krásný a zdravý vzhled.

Zdroj: www.youtube.com, www.blesk.cz, www.dumazahrada.cz