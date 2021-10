Jak přinutit kaktus kvést: Rozhoduje druh kaktusu a místo, kde ho máte

Kaktus má kouzlo sám o sobě, ale když vám tento pichlavý krasavec vykvete, to už je přímo magie! Chcete zkusit pár čar a kouzel, aby vám kaktus vykvetl? Tak do toho!

Svět kaktusů ne každý obdivuje. Pro někoho jsou to pouze pichlavé věci, které doma nechce. Já osobně patřím do druhé skupiny – jsem milovník kaktusů. Patří jim celý dlouhý parapet na verandě. Musím se přiznat, že někdy nastane situace, kdy jsem nucena kaktus vyhodit, ale naštěstí se to děje jen výjimečně.

Pokud patříte mezi druhou skupinu jako já, jistě cítíte trochu závisti, když přijdete na návštěvu k přátelům a na jejich okně vás „praští do očí" nádherný kvetoucí kaktus. Jak to dokázali?! Můžete vyzkoušet naše tipy.

Květy kaktusu mají nádherné trubkovité květy s vyčnívající bliznou a zpět ohnutými korunními plátky. Zdroj: profimedia.cz

Výběr kaktusu

Chcete-li se kochat kvetoucím kaktusem, vyberte si druh, který kvete snadněji než ostatní. Pravděpodobnost, že se dočkáte květu, se zvýší o mnoho procent. Mezi tyto druhy patří například Lobivia, Rebucie, Mamilária nebo Echinocactus.

Základ – substrát

Pokud budete kaktusy pravidelně každý rok přesazovat, není potřeba je přihnojovat. Substrát si pořiďte nejlépe ten přímo určený na pěstování kaktusů a přesazujte brzy na jaře.

Nejste-li akční a s přesazováním si dáváte na čas, přihnojte kaktus speciální výživou, ale maximálně třikrát ročně, nejlépe ve vegetačním období, které je zhruba od konce dubna do půlky října.

Jak donutit kaktus, aby rozkvetl? Zdroj: Natalia van D / Shutterstock.com

Vegetační klid kaktusu

Většina druhů má vegetační pohodu v zimě. V tomto období je dobré kaktusy přemístit do chladnější místnosti (10°C). Právě tato fáze je pro pichlavé krasavce velice důležitá! Skoro nerostou, ale vytváří základy poupat.

Vyberte pro kaktus správné místo

Místo ve svém domově hledejte podle toho, jaký kaktus jste si pořídili. Pouštní milují slunce a teplo a ty kaktusy, které mají domovinu v deštných tropických lesích, tolik slunce vyžadovat nebudou (do této skupiny spadá i vánoční kaktus).

Nádherně kvetoucí kaktus Mammillaria vetula gracilis Zdroj: Shutterstock.com / Satakorn

Zálivka kaktusů

Zalévání kaktusů se může zdát jako pořádná věda, ale ve skutečnosti není. V období vegetace je zálivka potřeba jednou týdně. A jakým stylem se kaktusy zalévají? Substrát je potřeba řádně provlhčit a protečenou vodu z misky následně vylít.

Probuzení kaktusu po zimě

Přibližně v březnu začněte kaktusy budit. Pokud použijete stejnou taktiku jako na vaše děti, nezabere to. Kaktusy nejprve přeneste do tepla, až objevíte zelený vrcholek a nové ostny, zalijte kaktus vodou o teplotě 50 °C.

Kaktus Echinopsis eyriesii Zdroj: Shutterstock.com / Vladimir Mijailovic

Kdy očekávat květ?

Květy se vyskytují nejčastěji od června do září, ale záleží na druhu. Vánoční kaktus vám vykvete později, květy začínají vykukovat asi tak v říjnu.

