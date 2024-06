Poličky mohou dát člověku někdy pěkně zabrat. Obzvlášť, když ji chcete připevnit v paneláku, to může být pěkný oříšek. Podívejte se, jak na to, aby vám polička v paneláku opravdu dobře držela.

Vrtání do zdi a připevňování poličky je větší věda, než byste si možná mysleli. Ten, kdo to někdy zkoušel, moc dobře ví, že je to úkon někdy hodný génia. A co teprve poličku připevňovat v paneláku, kde pořádně nedrží ani tapety.

To je teprve kutilský oříšek. Naštěstí existuje pár rad nad zlato, díky kterým připevníte i v paneláku poličku tak, aby vám opravdu dobře držela. Podívejte se, jak na to.

Video o vrtání do panelů najdete na Youtube kanále Narex-umíme nářadí:

Jak připevnit poličku do panelů

Pokud si nechcete ulehčit život tím, že poličku zkrátka a dobře pouze přilepíte pomocí stavebního lepidla, budete potřebovat opravdu solidní kutilský arsenál. Na prvním místě je opravdu kvalitní a výkonná vrtačka s příklepem nebo vrtací kladivo. Na druhém místě stojí síla jak svalů, tak mysli, a na třetím místě je trpělivost. Pokud jste těmito fyzickými a psychickými nástroji vybaveni, můžete se pustit do díla.

close info Shutterstock.com zoom_in Kvalitní a výkonná vrtačka je zásadním produktem v arsenálu každého správného kutila. Při připevňování poličky do panelů se bez ní opravdu neobejdete.

Jako první je potřeba, abyste si vyměřili místo, kam poličku chcete připevnit. Rovinu ověřte pomocí vodováhy, a tužkou následně vyznačte body, kde budete vrtat. Po úmorné chvíli vrtání do panelu na otvory použijte hmoždinku do betonu.

Hmoždinku i vrut vyberte na základě velikosti poličky. Když máte hmoždinku pevně usazenou v panelu, pomocí vrutu připevněte ke stěně poličku nebo držák, na kterém polička bude.

Menší chemická pomoc

Pokud si tuto tvrdou práci chcete trochu ulehčit, můžete použít chemické kotvy nebo chemické hmoždinky. Je to v podstatě směs v kartuši, jejíž složky jsou většinou rozdělené jako dvousložkové lepidlo, které se pak při aplikaci spojí dohromady. Tím vznikne chemická reakce a rychlé zatvrdnutí. Někdy dokonce drží již 5 minut od nanesení, což vám velice usnadní práci.

