Pusťte jaro do bytu! Udělejte si pořádek v každém koutu domácnosti a osvěžte byt, ať přivítáte jaro jak se patří. Byteček jako klícku můžete mít i bez náročných úprav a investic.

Přišlo jaro do vsi a chystá se i do vašeho bytu

Po zimě to chce trochu čerstvého vzduchu a nový vítr i do domácnosti. Co myslíte? Na jaře s oblibou pročišťujeme nejen tělo, ale také naše příbytky. Období před Velikonocemi je k tomu jako dělané! Chce to pořádný úklid a pár změn, které vás naladí na příchod jara.

Než se naladíte na pořádné jarní gruntování, podívejte se, jak vycídí domácnost někdo jiný. Takto to jde od ruky Kateřině Doležalové. Toto a další videa najdete na jejím YouTube kanálu.

Zdroj: Youtube

Vezměte to z gruntu!

Příprava domova na jaro rozhodně není jen o úklidu, ale někde se začít musí a bez úklidu to asi nepůjde. Vezměte to pěkně shora dolů a od konce ke dveřím a po cestě vystrkejte ven také všechno nepotřebné. Ano, k jarnímu úklidu patří rozhodně také lepší organizace a zjednodušení prostoru, který máte. Nezapomeňte proto projít také všechny úložné prostory.

Veliké věci se mohou dít nejen v šuplíku s plastovými krabičkami s nepasujícími víčky, ale také v šatníku. Na to bude potřebovat víc než odpoledne. Pamatujte, že pěkných kousků, které se vám už nehodí, se můžete zbavit v různých online bazarech, ty horší potěší nemajetné a rozhodně byste je proto měli odnést do sběru.

close info shutterstock.com / Shutterstock zoom_in Žlutá patří k jaru! Stačí pěkná kytka do vázy nebo povlak na polštář a budet mít hned lepší náladu.

Přivítejte jaro drobnými změnami i barvami

Udělejte si dost místa pro život, ať se zbytečně nezabíjíte o všechny ty nashromážděné věcičky. Zjednodušit můžete nejen dekorace, které se nám často nekontrolovaně vrší během Vánoc, ale porovnat a minimalizovat můžete i věci na lince, stolech či nábytku.

Třeba vás minimalismus samotný nebaví, nicméně, čím méně toho bude na povrchu, tím lépe se vám bude udržovat pořádek a tím snazší bude také každý další úklid. Pokud vás to baví, můžete si udělat doma malou rošádu a přesunout nábytek na nové zajímavější místo, ať se ostatní členové domácnosti také trochu zapotí, až budou hledat kde je co.

Jaro je ideální dobou, kdy můžete projasnit domácnost jednoduchými doplňky. Zvládnete to i bez investice do věcí, které nepotřebujete. Jaru sluší světlé barvy nebo třeba živé bylinky i květy. Umístit jinam můžete i některé vaše pokojovky, ale fikusy raději ne. Tyto opravdu nesou změny těžce.

Obývací pokoj nebo kuchyně prokouknou s živějšími odstíny potahů polštářů nebo světlým či květinovým ubrusem. Pohrát si můžete v některých případech i se závěsy.

Nezapomeňte, že do pucu můžete dát také vstup do bytu či domu a vchodové dveře. Tam se určitě hodí i nějaká pěkná Velikonoční výzdoba. Nebo výměna květináčů za takové, které brzy rozkvetou.

Zdroje: epiccompaniesnd.com, heartscontentfarmhouse.com