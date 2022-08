Jak doma připravit fantastické cappuccino bez drahých přístrojů

Patří mezi vaše oblíbené nápoje cappuccino a zoufáte si, že na jeho výrobu nemáte doma kávovar? Nevadí! Poradíme vám, jak si tento vynikající nápoj můžete připravit doma i bez něj, a navíc s dokonalou konzistencí a luxusní pěnou.

Samotný název “cappuccino“ vznikl v Itálii podle podoby pláště s kapucí, který pravidelně oblékali bratři řádu kapucínů. A objevitelem lahodného kávového nápoje byl údajně mnich Marco d´Aviano. Když totiž roku 1683 přestali Turci obléhat Vídeň, zůstalo zde po nich obrovské množství kávy. A právě Marco jej dopravil do kláštera k mnichům.

Ovšem těm připadala černá káva moc hořká, a tak si ji zjemnili mlékem a medem. A nápoj byl na světě! Od té doby se sice jeho podoba i příprava značně změnila, ale stále se jedná o podobný druh kávy. Do 90. let minulého století bylo cappuccino oblíbené jen v Evropě a v některých kosmopolitních centrech Severní Ameriky. Ovšem postupem času jej s radostí začal popíjet téměř celý svět.

Vždy sáhněte po kvalitním plnotučném mléku, aby bylo možné pěnu vyšlehat. Zdroj: DONOT6_STUDIO/Shutterstock.com

Prvotřídní domácí cappuccino

Vynikající cappuccino zvládnete doma udělat i bez drahého kávovaru a snadno dosáhnete i jemné a krémové chuti. Jde o naprosto jednoduchý a rychlý způsob a uvidíte, že ani návštěva nepozná žádný rozdíl. Možná si ve výsledku hned řeknou o recept.

Potřebné ingredience:

kvalitní výběrová zrnková káva

kávomlýnek

plnotučné mléko

ruční šlehač na mléko

nahřátý šálek

Nejprve si vyrobte kvalitní čerstvou kávu, a to nejlépe z čerstvě umletých zrnek, způsobem, který preferujete. Připravte ji raději silnější a v menším objemu, aby se vyrovnala chuti espressa. Do správného cappuccina totiž patří jen 30 ml kávy a zbytek je mléko, kterého by mělo být 120 až 150 ml. Kávu nalijte do nahřátého šálku a můžete se jít věnovat mléku, lépe řečeno mléčné pěně.

Jaké mléko zvolit?

Vždy sáhněte po kvalitním plnotučném mléku, aby bylo možné pěnu vyšlehat. Vyberte i takové, které vám chuťově maximálně vyhovuje. Hlavně by mělo být čerstvé a s dostatečným množstvím tuku.

Jak mléko našlehat na maximum

V případě, že chcete mít mléčnou pěnu horkou, dejte mléko před šleháním na 30 vteřin ohřát do mikrovlnné trouby na cca 60 °C. Pak ho přelijte do nádobky a šlehejte šlehačem na rychlé otáčky směrem nahoru a dolů do té doby, dokud vám nevznikne pěna požadované hustoty. V tento moment můžete nalít hustou mléčnou pěnu do kávy. Pokud chcete být originální a kreativní, můžete s mlékem na hladině kávy doslova malovat. Každý přece miluje cappuccino s vymalovaným srdcem, tulipánem či rozetkou.

Káva s mlékem, a především oblíbené cappuccino patří mezi nejčastější objednávky v každé kavárně. Zdroj: profimedia.cz

