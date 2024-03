Přichází období, kdy si budeme moci dojít na zahradu a natrhat do vázy krásné květiny. Nebo je možná dostáváte od rodiny či přátel. Ať už se do vázy dostanou jakoukoliv cestou, určitě je budete chtít uchovat co nejdelší dobu jako čerstvé. Jak na to? Babských rad je spousta, ale ne všechny fungují.

Květina začne vadnout v okamžiku, kdy ji utrhneme. Jen to na ní není ještě několik dní vidět – tedy na těch, které jsou určené k řezu a dokáží se s novou situací vyrovnat. I pro ně ale musíme připravit co nejlepší podmínky, aby nám dělaly radost po delší dobu.

Krásné růže ve váze?

Snad nejtypičtější květinou v našich podmínkách je nádherná a celkem trvanlivá růže. Sehnat tyto krásné květy můžeme v mnoha velikostech a nespočtu barevných variant a každé ženě takový pugét jistě udělá velkou radost.

O to větší smutek provází vyhazování zvadlé kytice do koše. Abychom tuto chvíli oddálili co nejvíce, měli bychom dodržovat moudré rady květinářů a zahradníků.

Správná voda, správný nůž

Pamatujme si tedy, že květiny nepatří do ledové vody. A to ani v případě, kdy je v létě přinesete ze zahrady rozehřáté již ranním sluníčkem. Voda, kterou dáme do vázy, by měla mít příjemnou teplotu lidského těla, tedy kolem sedmatřiceti stupňů.

Nemusíme se bát, že by se květiny přehřály, právě takové podmínky jsou pro ně ideální. Ještě než je vložíme do vody, nezapomeneme jejich stonky samozřejmě seříznout. K tomuto zásahu zvolíme opravdu ostrý, ideálně zahradnický nůž. Absolutně nevhodné jsou tupé nůžky, které vlákna stonku poruší i několik milimetrů, což příjmu vody ani živin neprospěje.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in I velikonoční kytice vám vydrží déle, když se o ni správně postaráte.

Dejte si pozor na plíseň

Máme vzorně seříznuté květiny, ve váze připravenou vodu odpovídající teploty. Co teď? Bude potřeba zkontrolovat, zda do vody nebudou zasahovat listy na stoncích. Zlaté pravidlo říká, že by stonek měl být ve vodě ponořen na výšku čtyř prstů ruky dospělého člověka.

V takto vysoké spodní části stonku by tedy žádné listy neměly být. Pak již květiny co nejrychleji umístíme do vázy a tu postavíme co nejdále od zdroje tepla. To znamená, že by neměla stát ani na okně, do kterého v průběhu dne svítí slunce.

Jaká výživa je nejlepší?

V květinářství vám jistě ke každé kytici přidají také výživu do vázy. Pokud ji máte, neváhejte ji použít, prodloužíte tím život květin a svoji radost o několik dní. Co ale udělat ve chvíli, kdy takový sáček k dispozici nemáte a chcete přesto podpořit výdrž květinové výzdoby?

Delší radost za deset korun

Je prokázáno, že jemný přídavek mědi prodlužuje dobu, po kterou květiny vypadají svěží, jako ty právě utržené. Jenomže, kde tak narychlo doma najít měď? Možná se budete divit, ale v peněžence.

Je totiž na povrchu desetikoruny, a tu většinou máme všichni. Vhoďte tedy do vázy tuto minci a můžete se spolehnout na její účinek. Nemusíte se bát, že byste o ni přišli. Jakmile kytici po čase zlikvidujete, minci opláchnete a osušíte a nikdo nic nepozná.

Použijte tmavší vázu

Jedinou nevýhodou téhle vychytávky je fakt, že desetikoruna mírně zbarví vodu, která pak vypadá jako rezavá. Za prvé ji ale stejně musíme alespoň jednou za dva dny vyměnit, a za druhé také můžeme použít neprůhlednou vázu, kde bude úplně jedno, jestli je voda mírně zabarvená nebo ne. Hlavní je, že nám budou květy zkrášlovat domov o něco déle.

