Přinesli jste si domů puget tulipánů, se kterými okamžitě míříte do vázy? I když mají tyto květiny tendenci rychle po vykvetení uvadnout, existují jednoduché triky, se kterými si jejich krásu budete moct užít mnohem déle! Ozdobte si tak beze strachu z brzkého vyhození tulipány celý svůj domov.

Tulipány jsou symbolem jara a znovu probouzející se přírody po temném a chladném zimním období. Jejich krásně barevné květy dodávají do bytového prostoru život i harmonii. S pomocí následujících triků však můžete výrazně prodloužit dobu, po kterou budou vaše tulipány krásně kvést ve váze. Díky tomu se můžete z tulipánů radovat daleko déle než kdy předtím. Jak na to?

Vyzkoušejte jednoduché triky, které vám pomohou udržet co nejdéle rozkvetlé řezané kytky ve váze, podle video návodu na YouTube, na kanálu wikiHow:

Zdroj: Youtube

Seříznutí stonků tulipánů

Než vložíte tulipány do vázy s vodou, měli byste nejdříve našikmo seříznout jejich stonky. To umožní květům efektivněji absorbovat vodu, a tím jim zajistí i lepší hydrataci.

Při řezání stonků pod úhlem také dochází k otevření cévních svazků, což usnadňuje nejen přísun vody, ale také živin do květů. Po několika dnech ve váze tulipány opět seřízněte, aby zůstaly krásně rozkvetlé.

close info Shutterstock zoom_in Dodržováním jednoduchých triků vám pomůže udržet tulipány ve váze až několikanásobně déle.

Mince proti znečištění

Napadlo by vás někdy dát do vázy s tulipány minci, aby mohly delší dobu kvést? I když se to může zdát jako hloupost, opravdu to funguje! Mince totiž obsahuje měď, která má přirozené antibakteriální vlastnosti.

Jakmile minci hodíte do vázy s vodou, začne reagovat uvolňováním mědi, která tak účinně zabrání vzniku a šíření bakterií ve vodě. Tím zůstane voda čistá a květy zase čerstvé.

Přes noc v lednici

Jedním z nejúčinnějších triků, jak prodloužíte dobu kvetení tulipánů ve váze, je jejich umístění do lednice přes noc. Studené prostředí v lednici pomáhá udržet teplotu vody ve váze nízkou, což zpomaluje růst mikroorganismů a tím prodlužuje životnost květů.

Mějte však na paměti, že květiny by neměly být umístěny přímo vedle ovoce či zeleniny, které mohou uvolňovat etylén. To by naopak mělo za následek předčasné vadnutí.

close info Nina_Hlupich /Shutterstock.com zoom_in Květy tulipánů se vám budou před očima neustále rozvíjet do krásy.

Pravidelná výměna vody

Dalším důležitým bodem pro udržení čerstvosti řezaných tulipánů je pravidelná výměna vody. Jestliže byste neměli k dispozici měděnou minci, začala by se voda ve váze rychle znečišťovat bakteriemi a jinými mikroorganismy, načež by se značně zkrátila životnost květů. Vodu proto ideálně vyměňujte každé 2-3 dny, včetně pečlivého oplachování vázy, aby se odstranily veškeré nečistoty a bakterie.

Vystavení tulipánů na chladném místě

Kromě toho, že umístíte tulipány přes noc do ledničky, je dobré je uchovávat i během dne na co nejchladnějším místě ve vašem domě. Určitě se vyhněte umístění vázy poblíž topných těles nebo na přímé sluneční světlo, kvůli čemuž by došlo k předčasnému vadnutí květů. Chladné prostředí pomáhá udržet tulipány svěží a dlouho vykvetlé.

Zdroje: prozeny.cz, optolov.ru