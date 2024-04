Dostali jste kytici tulipánů a nechcete je nechat brzy uvadnout? Máme pro vás několik tipů, jak můžete jejich kvetení značně prodloužit.

Tulipány patří mezi jedny z nejoblíbenějších květin, jejichž pestré barvy a rozmanité tvary rozzáří každou zahradu i interiér. Bohužel jejich krása netrvá věčně, obzvlášť pokud jsou řezané ve váze. Co vše lze udělat, aby vám tyto nádherné květiny vydržely co nejdéle čerstvé?

Tulipány

Pestrobarevné tulipány pocházejí z Asie a v současnosti se s oblibou pěstují po celém světě. První tulipánové cibulky se do Evropy dostaly z Turecka a následně byly vysazené v pražských královských zahradách.

Největší nadšení a obdiv však sklidily v nedalekém Holandsku, kde měly také nejlepší podmínky k růstu. Oceánské prostředí s mírnou zimou, teplá léta a holandskou písčitou půdu. Tulipány patří k Holandsku dodnes a tento stát je jednoznačně jejich nejvýznamnějším světovým dodavatelem. Jak se o ně správně postarat?

close info stockfour / Shutterstock zoom_in Před samotným vložením do vázy tulipány nejprve seřízněte ostrým nožem.

Žádné dlouhé prostoje

Pokud si nesete řezané tulipány domů, mějte na mysli, že by neměly být dlouhou „nasucho“, milují totiž pravidelný přísun vody. Raději se s květinami nikde zbytečně dlouho nezdržujte a miřte rovnou domů.

Začněte správným řezem

Před samotným vložením do vázy tulipány nejprve seřízněte ostrým nožem. Zkraťte je cca o 2 až 3 cm v úhlu 45°. Nejlépe pod vodou, protože se díky tomu nedostane do rostlinných pletiv vzduch, který by tulipánům bránil ve výživě. Tento krok zopakujte každé 2 až 3 dny, předejdete tak hnilobným procesům, které životnost tulipánů zkracují.

Trik s párátkem

Tato jednoduchá vychytávka umožní tulipánům nasávat více vody. Ještě, než vložíte květiny do vázy, propíchněte dřevěným párátkem střed stonku každého tulipánu. Podobnou službu vám poskytne i slabý hřebík nebo silnější jehla.

Nepodceňte výběr vázy

Pokud chcete, aby vám tulipány vydržely dlouho „fresh“, byly krásně vzpřímené a zbytečně se neohýbaly, dopřejte jim vysokou rovnou vázu. Stonky by měly být ve vodě ponořené do výšky 10 cm, tedy zhruba do 1/3.

close info Adrian84 / Shutterstock zoom_in Vyzkoušejte trik s párátkem.

Čistá voda

Řezané tulipány vyžadují vždy čistou a studenou vodu. Měňte ji nejlépe každý den, díky tomu předejdete nadměrnému vzniku nežádoucích bakterií.

Led nakopne

A jeden tip na závěr? Pokud potřebujete tulipány ihned „nakopnout“, použijte hrst ledových kostek. Přidejte je do vázy, a to i při každé výměně vody. Životnost tulipánů prodloužíte zhruba o týden.

