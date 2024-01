Toužíte si na sobě prodloužit účinek vašeho oblíbeného parfému? Dejte na rady zkušené expertky, poradí vám, jak tohoto efektu jednoduše dosáhnout.

Zamilovali jste se do vůně svého parfému natolik, že chcete, aby vydržela na vašem těle, co nejdéle? Stačí znát pár osvědčených rad a tipů, které vám k tomu snadno dopomohou. Nebudete se muset několikrát za den přestříkávat, podstatně snížíte spotřebu, a tedy i utracené finance.

Chcete znát TOP 10 dámských vůní podle CNN? Podívejte se na toto YouTube video na kanále PARFÉMOVÁ AKADEMIE:

Expertka na krásu

Sophie Blackledge, vedoucí skupiny krásy v House of Fraser, sdělila v jednom z rozhovorů: „Jsem odborník na krásu – moje chytrá metoda zajistí, že váš parfém vydrží celý den i noc.“ Stačí si jen řádně připravit pokožku svého těla a šikovně prodloužit účinek použité vůně.

close info Shutterstock zoom_in Čistá a hydratovaná pokožka zlepší „přilnavost“ vůně.

Základem je čistá pokožka

Zkušená odbornice doporučuje začít vždy náležitou hygienou a sprchou, abyste pokožku zbavili nežádoucího potu a mastnoty. Zlepší to „přilnavost“ vůně, parfém se do pokožky lépe vstřebá a bude vonět mnohem déle než obvykle.

Nezbytná je i hydratace

Pokožku pravidelně a kvalitně hydratujte. Kromě pravidelného pitného režimu používejte i hydratační krémy a tělová mléka. Sophie navrhuje nejlépe k hydrataci využít doplňkové prostředky ke konkrétní vůni, které vůni parfému podpoří.

Pulzní body

Využijte k aplikaci parfému tzv. pulzní body. Jedná se o nejvíce prokrvená a teplá místa na pokožce, což pomáhá k lepšímu a silnějšímu rozvinutí vůně. A kde tyto body na těle najdete? Na vnitřním zápěstí, krční tepně, na spáncích, ve výstřihu, na pokožce za ušními boltci, v loketní a podkolenní jamce. Když parfém na tyto body nanesete, teplem se vůně lépe uvolňuje a je cítit silněji a velmi dlouho. Sophia také doporučuje nanášet na tato místa parfém na bázi oleje, protože jeho lehce lepkavá konzistence pomáhá udržet vůni v pokožce delší dobu.

Tření na zápěstí? Nesmysl!

Mnoho z nás má při nanášení parfému zažitý zlozvyk, a to je tření parfému v místech zápěstí. Ve výsledku dosáhnete jen opačného efektu a vůně se dříve vytratí. Základní pravidlo pro použití i testování parfému je vždy po aplikaci na kůži chvíli počkat až parfém zaschne a teprve potom k němu přivonět. Díky tomu bude cítit jeho opravdová vůně v kombinaci s vaší pokožkou a zároveň i jeho nejsilnější a nejvýraznější tón.

Sophie říká: „Tření zápěstí po nanesení vůně je jedním z nejhorších způsobů, jak zhoršit účinek a zničit kvalitu parfému. Místo toho si jej nastříkejte na pulsní body a nechte parfém přirozeně vsáknout do pokožky.“

close info Profimedia zoom_in Mnoho z nás má při nanášení parfému zažitý zlozvyk, a to je tření parfému v místech zápěstí.

Skladování

Kvalitu parfému může znehodnotit i nesprávné skladování. Co radí Sophie v tomto případě? „Neumisťujte lahvičky s parfémy na místa, kam svítí slunce, přímé sluneční paprsky by nežádoucím způsobem ovlivnily kvalitu vůně i její životnost.“ Stejně tak parfémům nedělá dobře vlhké prostředí, které je například v koupelně. Rozptyluje to jeho částice. Parfém vždy skladujte na tmavém a suchém místě.

