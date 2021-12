Jak prodloužit životnost banánům, aby nehnědly a dozrávaly pomaleji?

Banány patří mezi nejoblíbenější ovoce. Jsou cenově dostupné, sladké a zdravé. Ocení je nejenom děti, ale také sportovci nebo nadměrně zaměstnaní lidé. Vejdou se totiž do každého batůžku nebo kabelky. Nakoupili jste si jich do zásoby více a bojíte se, že se zkazí? Zkuste jednoduchý trik. Jak prodloužit životnost banánu?

První známý organizovaný banánový sad se objevil v Číně v roce 200 n. l. Plody banánovníku však znali lidé žijící na území Papuy-Nové Guineje již v roce 8000 př.n. l. Žluté ovoce ve tvaru půlměsíce obsahuje celou řadu vitamínů a minerálů. Mezi nejdůležitější patří vitamíny B12, B6, C, D a E, dále pak stopové prvky železo, vápník, zinek, mangan a draslík. Díky vysokému obsahu aminokyseliny tryptofanu banány zlepšují náladu a potlačují zasmušilost. Pravidelná konzumace tohoto ovoce pomáhá budovat silné kosti, redukuje otoky, chrání před cukrovkou 2. typu a podporuje trávení. Díky glukóze dodávají rychlou energii pro svaly, srdce i mozek.

Zralý banán

Čím je banán zralejší, tím je jeho chuť méně moučnatá a sladší. Fermenty, které ovoce obsahuje, totiž neustále rozkládají škrob a mění ho na jednoduché cukry. Zelené banány jsou tedy méně kalorické. Zralé ovoce s nahnědlou slupkou ale obsahuje více antioxidantů. Podle japonských vědců takové banány více podporují imunitu a dokonce jsou efektivní v boji proti zhoubnému bujení.

Na pultech obchodů můžete najít banány různých stupňů zralosti. Zdroj: Cegli / Shutterstock.com

Jaké banány vybrat

Na pultech obchodů můžete najít banány různých stupňů zralosti. Vždy vybírejte takové ovoce, které je pevné, nepomačkané a slupka je bez odřenin nebo prasklin. Pokud chcete banány skladovat co nejdéle, v obchodě si kupte ještě zelené banány. Žlutá barva slupky naznačuje, že jsou plody zralé. Doma vám vydrží přibližně týden. Banány s hnědými tečkami jsou nejsladší. Toto ovoce není vhodné ke skladování, ale k okamžité spotřebě. Pokud je slupka našedlá, takové banány nekupujte. Tato barva prozrazuje, že plod byl skladován při teplotě pod 10 °C.

Jak banány skladovat

Banány patří mezi exotické ovoce. Proto by se neměly ukládat do lednice. Při nízkých teplotách ztrácejí chuť a vůni. Vyhýbejte se také vlhkým místům, přímému slunečnímu svitu a igelitovým pytlíkům. V nich se hromadí vlhkost a plody by mohly začít plesnivět. Nemáte-li místo na lince nebo na stole, banány můžete pověsit špičkou dolů například ve spíži.

Jak prodloužit životnost banánu

Čím teplejší vzduch v místnosti máte, tím rychleji banány dozrávají. To samé platí, když plody položíte vedle již zralého ovoce. Čerstvost banánů prodloužíte tím, že je oddělíte z trsu a skladujete je zvlášť. Zelené plody ale odtrhněte až po zežloutnutí. Dalším trikem, který prodlouží životnost banánů, je zabalení jejich stopky do potravinové fólie nebo alobalu.

Stopky banánů obalíme alobalem nebo potravinovou fólií. Zdroj: PosiNote / Shutterstock.com

Jak mrazit banány

Nakoupili jste spoustu banánů, kterým očividně končí jejich životnost? Zkuste je zamrazit. Banán oloupejte a nakrájejte ho na kolečka nebo válečky. Aby se v mraze neslepily, dejte je na plech nebo do mističky vedle sebe. Ujistěte se, že se nedotýkají. Takto je dejte do mrazu na 30 minut, aby ztuhly. Poté je přemístěte do sáčku. Na něj si poznamenejte datum. Banány vydrží v mrazáku až čtyři měsíce. Rozmrazené plody pak použijte do smoothie, do pudinku nebo na pečení.

