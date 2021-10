Nechcete, aby vám rychle zvadly koupené řezané květiny? Pomůže cukr!

Dostali jste řezanou květinu? To vám mnoho lidí jistě tiše závidí. Ve váze si ji samozřejmě chcete užít co nejdéle. Jak na to? Cukrem!

Možná patříte mezi ty šťastlivce, kteří dostávají pravidelně krásné kytice z řezaných květin. Od manžela, manželky, přítele, maminky nebo tajného ctitele? Pokud ano, osobně závidím! I když dostávám květiny pouze k narozeninám a svátku (občas se poštěstí i na Den matek), nesmutním a kupuji si je sama, protože vždy nádherně prozáří náš domov.

Kytice růží není levnou záležitostí. Proto nás může mrzet, když květiny rychle chřadnou. Zdroj: Mariia Boiko / Shutterstock.com

Pokud si kupujete kytici do bytu či domu pravidelně, určitě víte, kdy do vašeho oblíbeného květinářství vozí čerstvé květiny. Pokud ne, je dobré si to zjistit. Obzvlášť když je kupujete například ve velkých marketech, kde se na flóru nespecializují. Čím dříve je ulovíte, tím lépe!

Jak se o řezanou kytici postarat

Většina lidí po příchodu domů vloží kytky do vázy s vodou a je pro ně hotovo. Pokud se ale chcete kochat květy déle, mám pro vás pár fíglů!

Než vložíte pugét do vázy, zešikma seřízněte stonky (ideální úhel je 45°). Někteří floristé tvrdí, že je ještě výhodnější seříznout stonky pod vodou. Proč? K řezné ráně se tak nedostane vzduch a květina následně lépe saje vodu. U cibulovin, které mají měkký stonek, se vede řez rovně.

Stonek, který bude ve vodě, zbavte všech listů.

Každé dva dny stonky seřízněte asi o dva centimetry.

Pokud jste dostali i výživu pro květiny, rozhodně ji použijte.

Voda, do které budete květiny dávat, by měla být vlažná.

Kytice by měla být vložena pouze do úplně čisté vázy. Ať vaše váza s květinami jenom září!. Pro řezané květiny jsou ideální skleněné vázy. Zdroj: Autor: Dzha33 / Shuttershock

V nejlepším případě by měla být váza skleněná.

Vázu naplňte vodou cca do třetiny, stonky by měly být ponořené jen asi na 5 cm.

Měňte vodu jednou za dva dny, zamezíte tak tvorbě bakterií.

Vázu s kyticí neumisťujte do průvanu, k topení, ani na přímé slunce.

Nemíchejte starší a nové květiny dohromady.

Kytici nedávejte do blízkosti ovoce, protože to vylučuje ethen, který způsobuje rychlejší uvadání.

Pokud jste dostali pugét v zimě venku před kinem, doma ho nechte alespoň půl hodinky zabalený v papíru, aby rostlina neutrpěla teplotní šok.

Aranžmá z oranžových květů gerber. Zdroj: Marcelo Fernandes Joaquim / Shutterstock.com

Cukr

Cukr má v domácnosti nejspíš každý. Když už ne kvůli sobě, tak alespoň pro návštěvy. Cukr můžete nabídnout do kávy nebo čaje kamarádům, ale i květině, kterou zajisté i od přátel občas dostanete. Stačí lžíci cukru rozmíchat ve vodě a je to. Cukr bude květy vyživovat, ale jeho nevýhodou může být fakt, že se ve vodě budou rychleji množit bakterie a voda začne páchnout. Předejít tomu můžete lžící octa, kterou do vody přilijete.

Pro postupné rozkvétání patří gladioly k oblíbeným řezaným květinám. Zdroj: Danilova Janna / Shutterstock.com

Další babské rady:

Rozdrcenou tabletku s kyselinou acetylsalicylovou vhoďte do vody, tato látka udrží květiny déle čerstvé.

Povadlé květy „nakopne“ vychladlý zelený čaj.

Aby pugétu neuhnívaly konce stonků, pomůže stroužek česneku, který do vázy vhodíte.

Plísni a rozmnožování bakterií zabráníte, pokud spolu s květinami vhodíte do vody měděnou minci.

Zdroje: izahradkar.cz, www.living.cz, balconygardenweb.com