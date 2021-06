Jak i ve vedrech udržet květiny ve váze co nejdéle čerstvé

Kytice řezaných květin je blaho pro oči a dělá radost na srdci. Naštěstí už je pryč doba, kdy se muži styděli dávat ženám řezané květiny, ať už z lásky, k výročí, anebo v nejlepším případě jen tak. Spousta žen si dnes pořídí pugét dokonce jen tak, aby se potěšily a zároveň si vydekorovaly svůj domov živými květinami.

Ať už jste ji dostali nebo jste si květiny koupili sami, chcete, aby vám ve váze vydržely čerstvé a krásné co nejdéle. Květiny ve váze vám mohou dělat radost nejen týden, ale i mnohem déle, když jim budete věnovat patřičnou péči. Určitě jim nestačí pouze pravidelně vyměňovat vodu. Pečlivá péče o ně začíná hned v okamžiku, kdy se ocitnou u vás doma. Obzvláště v zimě nechte květiny minimálně půl hodiny zabalené v papíru, aby se mohly aklimatizovat a nedostaly šok z teplotního rozdílu.

Jaké fígly použít a prodloužit životnost řezaných květin?

Správný šikmý řez stonku

Jednotlivé stonky květin je nutné seříznou ještě před samotným vložením do vázy. Použít můžete nůžky nebo ostrý nůž. Ideální je šikmý řez v úhlu 45 stupňů, který květinám zajistí lepší vstřebávání živin z vody a tím pádem i déle vydrží. Seříznutí opakujte pravidelně obden. A ověřená rada? Provádějte ho pod vodou, protože k řezu se nedostane vzduch a stonek bude moci mnohem lépe nasávat vodu.

Ořízněte všechny listy pod vodou

Nejen, že vaše kytice bude vypadat o dost esteticky lépe, ale zabráníte rychlému množení a růstu bakterií. A tip? V dalších dnech odštipujte také všechny mrtvé nebo žloutnoucí či osychající listy i nad hladinou vody a týká se to i okvětních lístků.

Denně čistá voda, bez toho se zázraku nedočkáte

Vaše řezané kytice bude stále nádherná a svěží hlavně díky vodě ve váze. Nebudou ji ohrožovat bakterie, které se ve vodě velice snadno dokáží množit. Proto je nutné, abyste vodu měnili, co nejčastěji a to nejlépe každý den. A protože se bakterie usazují i na stěnách vázy, nezapomeňte ji pečlivě umýt vždy před výměnou nové vody, která by měla mít pokojovou teplotu.

Čemu se určitě vyhnout?

Vaše květiny vydrží déle v místnosti s chladnými teplotami. Nedávejte ji na místo, kam dosáhnou přímé sluneční paprsky, ani do blízkosti domácího topení. Řezaným květinám nesvědčí v žádném případě ani průvan. Takže se vyvarujte místům, kde jsou vystaveny tomuto riziku, protože mohou způsobit rychlou dehydrataci květin. A víte, že byste neměli umísťovat svou kytici v blízkosti ovoce? Zrání plodů totiž uvolňuje malé množství ethylenu, což může snížit její životnost.

Výživa a další „specialitky“, jak mít květiny čerstvé déle, než byste čekali

Výživa z obchodu

V každém květinářství dostanete dnes k řezaným květinám i speciální výživu, která je udrží být svěží. Obsah sáčku nechte rozpustit v půl litru vlažné vody, čímž dodáte rostlinám potřebné živiny. Nebudou se tak rychle množit bakterie a všechny květy a poupata se plně rozvijí. Po několika dnech můžete vsypat klidně další.

Mince

Tato vychytávka není tak obvyklá, ale funguje. Měděné mince působí jako okysličující látka a umí skvěle bojovat proti bakteriím. A kromě toho způsobí, že se jednotlivé květy krásně rozkvetou a otevřou.

Lednice

Když dáte kytici na noc do lednice, bude s vámi doma také déle, protože květinám se lépe daří při chladnějších teplotách. Jak je všeobecně známo, nízké teploty pomáhají zpomalit stárnutí.

Soda

Stačí přidat ¼ šálku jedlé sody do vázy s vodou a cukry obsažené v sodě prodlouží životnost květů, a dokonce vylepší jejich vůni.

Vodka

Zní to možná neuvěřitelně, ale funguje to! Pár kapek vodky (nebo nějakého čistého alkoholu) ve váze s vodou zabrání produkci etylenu, plynu, který pomáhá rostlinám růst. Takže zpomalí stárnutí květin.

Ocet

Také vyzkoušené! Dvě lžíce octa stačí smíchat s vodou a bakterie, které ničí rostliny mají útrum. Ocet můžete nahradit i kyselinou citronovou.

Cukr

A na závěr tajemství o cukru: Dodá květům potřebnou výživu a podpoří rozevření květů.

Šikovných triků, jak udržet květiny čerstvé je mnoho. Takže vyzkoušejte a vyberte tu, která se vám nejvíc osvědčí.