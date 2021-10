Jak prodloužit životnost orchidejí. Tento trik to dokáže o celé roky

První lístky na stoncích, malé poupě a zářivě zbarvené okvětní lístky. Proces kvetení a růstu orchidejí je radost pozorovat. Co když ale rostlina nechce kvést, kořeny vykukují z květináče, listy jí žloutnou a celkově vypadá staře? Zkuste ji omladit. Prodloužíte ji tak život o několik let.

Existuje tisíce druhů orchidejí, které rostou téměř po celém světě. Epifytické orchideje rostou na větvích stromů a zemní orchideje v hlinokamenitých či sušších půdách. Každý druh potřebuje specifickou péči, která zahrnuje ideální světelné a teplotní podmínky, vlhkost vzduchu, zálivku, hnojení, přesazování a případně množení.

Jak prodloužit životnost orchidejí

Stejně jako každý živý organismus, i orchideje stárnou. Rostliny mají přirozený imunitní systém, ale postupem času jej „opotřebovávají" přírodní bakterie a houby. Abyste předešli chorobám, přesazujte tyto rostliny jednou za dva nebo tři roky. Zdravé orchideje se mohu dožít až 20 let. Skvělým indikátorem zdravotního stavu rostlin je nasazování květů. Orchideje kvetou v průměru 3 měsíce, a to dva až třikrát do roka. Pokud jim něco chybí, kvést přestávají. Existují však různé triky, jak kvetení podpořit.

Zdroj: OLHA TOLSTA / Shutterstock.com

Péče o orchideje po odkvětu

Jakmile květy opadají, zastřihněte stonek za třetím očkem. Aby ránu nenapadli škůdci nebo choroby, potřete ji skořicí. Pokud stonek nevykvete a zdřevnatí, můžete ho seříznou na cca 1 cm od báze rostliny. Aby se orchidej zregenerovala, dopřejte jí výživu v podobě hnojiva, v němž převažuje draslík. Vhodné je však i obyčejné hnojivo pro pokojové rostliny, které ale zřeďte na 1/4 doporučené síly a aplikujte každé 2 až 3 týdny. Nezapomeňte také na zálivku každých 7 až 10 dní. Listy a kořeny stále vodu potřebují.

Aby orchideje opět kvetly

Pokud vám orchideje nechtějí kvést, zkuste na ně použít tzv. šokovou terapii. Ta spočívá ve vystavení rostliny rozdílným životním podmínkám. Na noc můžete květináč přemístit do chladnější místnosti s teplotou kolem 15 °C nebo ji na týden umístěte do tmy. Nejvýše za tři týdny poté by na ní měly vypučet květy. Tuto metodu však ustojí pouze zdravé a silné rostliny.

Omlazení orchidejí phalaenopsis

I oblíbené orchideje phalaenopsis potřebují na chvíli oddych. Pokud jste si všimli, že rostlině bujně rostou listy a vzdušné kořeny, namísto toho aby kvetla, nepanikařte. Je to přirozený regenerační proces. Pokud toto období trvá déle než půl roku, je možné, že vaše pokojovka potřebuje omladit.

Protřídění listů

Zelená záplava listů orchidejí vypadá nádherně. Mohou však stínit novým výhonům nebo je dokonce zlomit. Aby orchidej Phalaenopsis pravidelně kvetla, je nutné kontrolovat počet listů na stonku, nemělo by jich být více než šest. Prvním krokem je tedy odstřihnutí přebytečných kusů. Tuto operaci ale provádějte velmi opatrně. Listy jsou považovány za důležitý orgán, kterým rostlina přijímá většinu potřebných živin a vlhkosti. Nejdříve si vydezinfikujte nůžky. Poté odstraňte žluté, pomačkané nebo flekaté listy. Rány ošetřete skořicí a orchidej několik dní nezalévejte.

Očista kořenů

Proces omlazení Phalaenopsis není možný bez prořezání kořenů. Rostlinu zbavte ale pouze suchých a shnilých kousků. Vydezinfikovaným nástrojem proveďte řez do živé části kořene. Ránu opět ošetřete skořicí. Cca po týdnu proveďte pravidelnou zálivku. Kontrolou kořenů zamezíte šíření houbových chorob a zajistíte tím delší životnost rostliny.

Zdroj: Profimedia.cz

Přesazování orchidejí

Téměř všechny druhy orchidejí nemají přesazování rády a těžce ho snášejí. Jakmile ale začnou kořeny vystupovat z květináče nebo vidíte, že se substrát rozpadá, je přesazení nutné. Nejvhodnější je období po odkvětu. Kupte si velký průhledný květináč s dostatkem otvorů. Měl by být v průměru o 2 až 3 cm širší než původní obal. Při přesazování je důležité kořenům neublížit a šetrně odstranit původní substrát. Odstraňte suché a shnilé kořeny.. Na spodek květináče nasypejte trochu vlhkého substrátu, rostlinu vložte doprostřed a obsypte ji dalším vlhkým substrátem. Shora ho nepěchujte, stačí ho setřást poklepáváním o stůl. Čerstvě přesazenou orchidej 4 dny nezalévejte. S hnojením počkejte 3 až 4 týdny.

