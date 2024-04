Chcete mít možnost prát v pračce bez problémů co nejdelší dobu? Poradíme vám, jak ji jednoduchým a efektivním způsobem dokonale prodloužit životnost.

Pračka je nepostradatelným pomocníkem v každé domácnosti. Usnadňuje nám život a šetří čas. Aby vám sloužila co nejlépe a nejdéle, je nutné o ni náležitě pečovat. Protože i ty nejdokonalejší spotřebiče se časem opotřebují a je nutné je vyměnit. Existuje však několik způsobů, jak můžete životnost pračky prodloužit a díky tomu ušetřit nemalé peníze.

Využívejte spotřebič dle doporučení

Základem úspěchu je vždy dodržovat všechna doporučení výrobce. Nikdy pračku nepřetěžujte nadměrným množstvím prádla, jedná se o jeden z nejhorších prohřešků, které pračku ničí. Pro správný chod by měla být pračka správně a pevně ukotvená. Jinak by docházelo k jejímu nepříjemnému skákání či kymácení.

close info Profimedia / undefined zoom_in Pokud chcete mít pračku ve stálé kondici, nepoužívejte nikdy nadměrné dávky pracích prostředků.

Trik opravářů

Pokud chcete využívat svou pračku co nejdéle, dejte na radu všech opravářů. Tajemství dlouhé životnosti tkví v údržbě a pravidelném čištění filtru. Tento fakt mnozí z nás naprosto opomíjejí. Věnujte mu péči několikrát do roka, určitě se vám to vyplatí. Jak přesně na to?

Začněte tím, že pračku odpojíte ze zásuvky. Podložte ji ručníkem nebo hadrem, vyteče z ní trochu vody. Pak otevřete menší dvířka, která se nejčastěji nacházejí v pravé spodní části spotřebiče a odšroubujte kryt, jehož filtr důkladně vyčistěte.

Otřete ho do sucha a vše vraťte na původní místo. Možná budete překvapeni, co vše se občas ve filtru nachází!

Adekvátní množství pracích prostředků

Pokud chcete mít pračku ve stálé kondici, nepoužívejte nikdy nadměrné dávky pracích prostředků. Nejenže to není dobré pro samotné prádlo, ale ničí to i pračku. Usazené zbytky mohou být navíc zdrojem nepříjemných plísní a hnilob, které zároveň způsobují zápach. Zanešená pračka hůře pracuje, na odstranění usazeného prostředku vyžaduje delší cykly, což ji značně opotřebovává.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Životnost pračky zkracují i nánosy vodního kamene.

Postrachem je i vodní kámen

Životnost pračky zkracují i nánosy vodního kamene, které se usazují na topném tělese. V případě, že se tento problém zanedbává, mohou nahromaděné nečistoty přístroj vážně poškodit, především pokud mát doma tvrdou vodu.

K odstranění vodního kamene můžete využít ingredience, které máte dozajista doma. Stačí, když pračku jednou za měsíc pustíte na co nejdelší cyklus s nejvyšší teplotou a do dávkovače nalijete směs ze 100 g kyseliny citronové a 200 ml 10 % octa spolu s trochou pracího prostředku, a to bez prádla.

