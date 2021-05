Jak prodloužit životnost pračky o několik let a zajistit, aby dobře prala

Nemusíte zrovna volat odborníka, abyste prodloužili životnost pračky. Stačí, když budete dodržovat pár základních pravidel a uvidíte, že vaše pračka vás ještě přežije. Podstatné je dbát na čistotu.

Jedno ze základních pravidel, aby vaše pračka vydržela dlouho, je udržovat buben čistý. Čistit byste ho měli pravidelně. Stačí lehké opláchnutí a vysušení hadříkem. To stejné aplikujte na zásobník na prášek a aviváž.

Také na čištění filtru bychom neměli u pračky zapomínat. Zdroj: ReaLiia / Shutterstock.com

Není od věci kontrolovat i filtr. Usazují se v něm nečistoty a v tom horším případě se může z pračky linout nevábný zápach. Podstatné je zamezit vzniku vodního kamene nebo ho pravidelně likvidovat. Tvoří se tam, kde je tvrdá voda.

Na odstranění samozřejmě můžete použít chemikálie, ale existují i šetrnější způsoby. Pomůže zejména ocet nebo kyselina citronová. Kyselinu jednoduše nasypejte do zásobníku na prací prášek a spusťte program na minimálně 60 stupňů.

Na vodní kámen pomůže kyselina či ocet

Kyselina má navíc dvojí účinek. Nejen, že odstraní vodní kámen, ale ještě vnitřní část bubnu vybělí. Stejné je to s octem. I ten nalijete do zásobníku a spustíte program. U kyseliny i octa volte menší množství. Při tom velkém by to neprospívalo těsnění.

Pračku není radno přecpávat

Pračka vám dále dlouho vydrží, když ji nebudete přecpávat. Pokud do ní dáváte více kilo, než na kolik je určená, může mít problém se ždímáním. Dbejte tedy na množství oblečení, které chcete prát. Neplňte pračku ničím, co do ní nepatří.

Do pračky nepatří podprsenky. Škodu způsobují především její háčky Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Co do pračky nepatří

Do pračky nepatří podprsenky. Škodu způsobují především její háčky. Nedávejte tam ani mohutné přezky, boty nebo oblečení s velkými zipy. Pračku po doprání nezavírejte. Nechávejte ji celodenně větrat. Vyhněte se tomu, co dělá spousta lidí a doprané prádlo nenechávejte v bubnu dlouho. Zamezíte tak vzniku případných plísní. Prášek správně dávkujte. Příliš aviváže nebo prášku pak v zásobníku ulpívá a může začít hnít. Plísní se posléze zbavuje mnohem obtížněji, než vodního kamene. Ideální je kupovat dražší prostředky se změkčujícím účinkem. Uvidíte, že pokud se předchozími kroky budete řídit, pračka bude takřka nesmrtelná.

