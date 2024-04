Užíváte si doma nádhery řezaných narcisů? Pokud chcete, aby váš interiér prozářily co nejdéle, měli byste vědět, jak jim můžete jednoduchým způsobem prodloužit životnost.

Narcisy jsou jedním z prvních symbolů jara, které rozzáří nejednu zahrádku a samozřejmě i interiér. Tato květina je charakteristická nejen svými zářivými barvami, ale u mnohých druhů i opojnou vůní.

Pokud je máte doma ve váze, je jejich krása často brzy pomíjivá a rostliny po pár dnech vadnou. Pokud však znáte některé triky, můžete jim jejich krásnou podobu prodloužit.

Nenáročné krásky

Narcisy jsou na pěstování zcela nenáročné cibuloviny. Pokud jim na zahradě dopřejete slunné místo a propustnou půdu smíchanou s pískem a s dostatečným množstvím živin, budou vaši zahradu zdobit po dlouhý čas. Vybírat můžete z pestré nabídky a velkého počtu druhů, které jsou v dnešní době na trhu běžně dostupné.

Řežte ještě před rozkvětem

Pokud si chcete dát narcisy do vázy, řežte je ideálně v době, kdy mají rostliny dobře vyvinutá poupata a prasklý zelený toulec, který je chrání. Květiny se vám plně rozvinou až ve váze, a tím pádem budou v interiéru kvést déle.

close info Profimedia zoom_in Jakmile narcisy uříznete, začne z jejich stonků vytékat slizovitá tekutina.

Co nezanedbat po uříznutí?

Jakmile narcisy uříznete, začne z jejich stonků vytékat slizovitá tekutina. Pro jedince s citlivou pokožkou může být nebezpečná a vyvolat alergickou reakci. Sliz je však nebezpečný i pro trvanlivost řezané květiny. Nejenže urychlí ve váze vadnutí narcisů, ale stejně tak i ostatních rostlin.

Proto čerstvě uříznuté narcisy nejprve postavte na 24 hodin do kbelíku, kam jste předem nalili 8 až 10 cm vody. Sliz se ze stonků z větší části vyplaví a nebude ve váze. Po tomto zásahu konce rostlin nezkracujte.

Rychlejší verze

Pokud potřebujete řezané narcisy k výzdobě okamžitě, ponořte jejich stonky na 30 sekund do horké vody o teplotě cca 60 °C. Horká lázeň rostlině zpevní stěny stonku a utlumí vypouštění slizké tekutiny. Proces vadnutí se tak účinně zpomalí.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Vodu ve váze pravidelně vyměňujte, ideálně každý druhý den.

Pár tipů na závěr

Stonky narcisů řežte vždy ostrým nožem a pod úhlem 45 stupňů. Zvětší to povrch pro vstřebávání vody. Před vložením do vázy odstraňte květině spodní listy stonků, které by ve vodě začaly brzy hnít. Vodu ve váze pravidelně vyměňujte, ideálně každý druhý den. Do vody můžete přidat i špetku cukru nebo pár kapek octa, zabráníte tak růstu bakterií.

