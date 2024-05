New Africa / Shutterstock

Růže potěší každou ženu, a tak si takového dárku také náležitě vážíme. Chceme si jej uchovat krásný po co nejdelší dobu, ale živá květina zkrátka jednou zvadne, ať se snažíme sebevíc. Přesto se z jejich nádhery můžeme radovat alespoň o pár dní déle díky jednoduchému triku.

Ať už kytici růží dostaneme, nebo si ji nařežeme na vlastní zahradě, chceme mít květiny ve váze co nejdéle. Abychom to dokázali, bude dobré pochopit několik základních procesů. Proč se vlastně květiny ve váze rychle mění ve smutnou nevzhlednou hmotu? Důvodů je několik.

Jde o vodu a živiny

S prvním faktem nic neuděláme, jde zkrátka o to, že květ oddělený od rostliny, která jej zásobovala živinami, nutně strádá, je mrtvý a jeho životnost se odvíjí od zásob, které si s sebou nese a schopnosti stonku nasávat vodu se živinami i nadále.

Proto i poupata ve váze rozkvetou a plné květy vydrží svěží několik dní. Tuto dobu ale můžeme prodloužit odstraněním problému, který mnohdy vzniká a květy doslova ubíjí. Jde o množení škodlivých bakterií ve vodě, kterou jsme ponechali ve váze příliš dlouho.

Dopřejte jim aspirin

Jedním z nejlepších prostředků, které se postarají o delší životnost řezaných růží, je běžná pilulka, kterou máme všichni doma, tedy docela obyčejný aspirin. Proč právě on? Udrží vodu ve “zdravém” stavu po delší dobu, choroboplodné zárodky nemají šanci napadat květiny, a ty se mohou déle starat o svoji krásu bez většího zatížení.

Je ale pravdou, že při každé výměně vody je třeba přidat do ní znovu rozdrcené tablety (ideálně 2 - 3 na litr vody). Lidé, kteří tuto metodu vyzkoušeli, už další kytici do vázy bez přídavku aspirinu nedají.

Pečujte o stonky i o vodu

Aby se jeho účinek ještě znásobil, nezapomínejme při každé výměně vody zkrátit stonek. Je třeba používat skutečně ostrý nůž nebo zahradnické nůžky, abychom nepoškodili rostlinná pletiva víc, než je nezbytně nutné.

Řez vedeme šikmo tak, abychom zajistili květině větší plochu pro možný příjem živin. Při vkládání do vázy také musíme zkontrolovat, zda voda nedosahuje až na spodní listy. V takovém případě by totiž brzy začalo docházet k jejich zahnívání a o kytici bychom přišli mnohem rychleji.

close info Profimedia zoom_in Každá barva růže má svůj vlastní význam, ale všechny si chceme uchovat co nejdéle krásné a svěží

Limonádu růžím?

Zatímco zmiňovaný aspirin udrží vodu bez zbytečných problematických zárodků, jsou tady ještě i další možnosti, jak květinám ve váze přilepšit. Zkuste jim třeba dopřát trochu limonády. Čím sycenější a sladší, tím lepší.

Jde ale o skutečný cukr, nikoliv o umělá sladidla. Květiny díky němu získají doslova novou chuť do života, energii a máme o další den či dokonce několik dnů o nádhernou dekoraci bytu postaráno. Není-li doma limonáda, bude stačit i trocha moučkového cukru, rozmíchaného ve vodě.

Teplá voda bude lepší

Možná jste podobné metody péče o řezané květiny ještě nezkoušeli, v takovém případě je na první pokus ten pravý čas. Podle květinářů bychom si ale měli dávat pozor ještě na jeden nešvar, který je běžně rozšířený.

Růžím rozhodně neuděláme radost ledovou vodou, a to ani v případě, že je dostaneme v horkém letním dni, kdy my sami voláme po chladném osvěžení. Těmto květinám naopak uděláme největší radost vodou o teplotě, ve které bychom koupali malé dítě - tedy teplotě těla.

Je to jednoduché, ponořte prst do vody a nebude-li ani chladná, ani teplá, je to ta pravá teplota pro růže.

