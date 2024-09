Chcete si užít krásu slunečnic ve váze co nejdelší dobu? Máme pro vás hned několik tipů, jak této žluté krásce účinně prodloužit životnost.

Slunečnice jsou oblíbené letní květiny, které ve váze svou zářivou žlutí rozjasní každý interiér. Jestliže se jejich atraktivními květy chcete kochat co nejdéle, je důležité vědět, jak se o ně správně po celou dobu starat. Prozradíme vám i šikovný trik, který na všechny květiny nefunguje a slunečnice díky němu vydrží mnohem déle svěží.

Jak se správně postarat o řezanou slunečnici? Podívejte na toto YouTube video na kanálu Triangle Nursery Academy and Flower Wholesalers:

Zdroj: Youtube

Vždy naprosto čistá váza

Slunečnicím dopřejte vždy podle jejich počtu dostatečně velkou nádobu, nejlépe skleněnou nebo keramickou. Váza by měla být naprosto čistá, a to po celou dobu, kdy v ní slunečnice bude mít. Proto ji pečlivě vymývejte, a to při každé výměně vody.

close info Alexa z Pixabay.com zoom_in Slunečnice jsou oblíbené letní květiny, které ve váze svou zářivou žlutí rozjasní každý interiér.

Adekvátní množství vody

Důležité je pro dlouhou trvanlivost řezaných slunečnic i množství použité vody. Měl by být ponořen stonek, ale ne listy. Mají tendenci k hnití a zapříčiňují zkažení vody ve váze. Pokud je slunečnice dlouhá, spodní listy raději odstraňte.

Vyhněte se slunnému místu

Pro slunečnice ve váze jsou vhodné lokality, kde je chladněji, takže jim dopřejte nejlépe polostín.

Slunečnici seřezávejte

Slunečnice pravidelně nadále seřezávejte, a to vždy tzv. zešikma. Šikmý řez zvětší plochu, kterou může květina přijímat vodu.

Slunečnici „freshne“ horká voda

Pokud chcete slunečnici opravdu mít doma co nejdéle, anebo vykazuje prvotní známky možného vadnutí, nakopněte ji horkou vodou. Můžete používat i vlažnou, ale nikdy ne studenou. Má to svůj důvod: „Stonky slunečnice se vlastně spálí, ale zároveň se v nich roztáhnou pletiva, která lépe přijímají vláhu. Ve studené vodě by se pletiva naopak stáhla, a to by urychlilo proces uvadnutí.

close info dewdrop157 z Pixabay.com zoom_in Slunečnice pravidelně nadále seřezávejte, a to vždy tzv. zešikma.

Jak často vodu měnit

Vodu ve váze vyměňujte slunečnicím minimálně obden. Lepší je samozřejmě varianta každodenní.

Výživa

Ke slunečnicím není od věci dodat i výživu, která jim nesmírně prospívá a dodá důležité látky. V takovém případě je možné vodu měnit i jedenkrát za dva až tři dny.

Zdroje: www.zena-in.cz, www.jaksiudelat.cz, www.pardubice. rozhlas.cz