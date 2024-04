Pěstujete lopatkovec čili toulcovku? Chcete se podívat, jakým způsobem se dá k péči o rostlinu přistupovat a například také kdy a proč ji řezat?

Atypické přístupy k pěstování toulcovek

Říká se jí toulcovka podle krásných bílých květů či lopatkovec pro tvar lahvově zelených listů. Je to rostlina oblíbená v mnoha domácnostech, miluje příšeří neboli nepřímé světlo, má radši vlhkost, ale jistě ne přemokření. Když se jí daří, naroste do bohatého trsu, ale hlavně také pokvete.

Toulcovka, stejně jako mnohé další rostliny, je pokojovka, kterou můžete pěstovat i hydroponicky. Jak na to vám ukáže autor tohoto příspěvku z YouTube kanálu Mikitrainz hydroponik.

Proč zkusit hydroponické pěstování pokojovek?

Proč je hydroponie dobrý nápad? Jak jednou očistíte kořeny od hlíny, dobře je properete a umístíte kytku do vázy nebo sklenice s vodou, nic moc dalšího nebude potřebovat. Keramzit, kamínky nebo jiný materiál rostlině poskytují jen oporu a možnost prokořenit a uchytit se něčeho. I bez keramzitu rostlina poroste docela normálně, listy bude tvořit možná o něco menší než v substrátu, ale zcela vám odpadne starost o zálivku. Vody bude mít dost!

Je to dokonce výborné řešen pro ty, kteří často opouštějí domov a nechávají péči o květiny na sousedech nebo známých. Dolít vodu zvládne každý a nehrozí, že přelejí a rostlinu utopí. V případě hydroponického pěstování zvažte také tekutá hnojiva určená přímo pro tento způsob pěstění pokojovek.

Hydroponicky se dá pěstovat nejen lopatkovec, ale i mnohé další běžné pokojovky. Například jsou to tchýniny jazyky, monstery a další filodendrony, rozhodně také šplhavice nebo zelenec a také jednoznačně voděnky.

close info Profimedia zoom_in Řezem je myšleno také odstraňování starých květních stonků, starých listů i dramatičtější zmenšení trsu.

Řez toulcovek

Pojďme ale zpět k toulcovkám. Co se týče jejich seříznutí, nejde ani tak o sestřižení celé rostliny, i když někteří pěstitelé si pochvalují i to. Toulcovky jsou pokojovky pocházející z tropického klimatu a nemají vyloženě zimní klidové období. Teoreticky je jejich zredukování možné kdykoli během roku, nicméně jaro, léto či podzim se zdají být vhodnější dobou než zima.

Toulcovky se umí rozrůst do poměrně širokých trsů. Odstraňování usychajících květů a žloutnoucích listů by mělo být automatické a nemusíte se ho obávat, pokud rostlina stále tvoří nové listy. Na to také spoléhají pěstitelé, které schválně zeleň redukují pravidelně. Cílem je podpora zdraví rostliny a aktivní růst. Kdykoli kromě zimního období doporučují odstraňovat ty nejstarší listy.

Tímto způsobem můžete podpořit rostlinu v několika směrech. Jde především o:

Tvorbu květů

Povzbuzení k růstu

Redukci zeleně, které vadne a usychá

Udržování velikost a tvaru rostliny

Novou rostlinu se nesnažte donutit k produkci květů. Prodejci používají k napučení a květu hormony, které sice rostlinu donutí kvést, ale je často nedospělá a za normálních okolností by sama květy nevytvářela. Po nákupu ji klině rok nechte v klidu, a pokud se jí daří a je bujná, pak teprve pomýšlejte na redukci listů.

Květinu můžete samozřejmě také rozdělit, když je příliš košatá, ale dejte si pozor na dělení bohatého kořenového systému. Při přesazování můžete mírně zredukovat jak listy, tak i kořenový bal.

Pro podporu růstu i kvetení můžete přilepšit rostlině také tekutými hnojivy v zálivce. Používejte hnojiva určená pro pokojovky případně s poměrem NPK 10-10-10. Některým rostlinám intenzivní hnojení nevadí, ale toulcovky jej rozhodně nevyžadují a ideální je přihnojování jen každé dva nebo tři měsíce.

