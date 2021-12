Jak prostřít slavnostní stůl pro rodinu: Jednoduché triky, které udělají hodně

Zdroj: Autor: New Africa / Shutterstock

Nejkrásnější svátky roku se nezadržitelně blíží. Vánoce jsou svátky rodiny a každá z rodin má většinou pro tuto příležitost své rituály, tradice a zvyklosti. K nim patří například i prostření slavnostní tabule, které se liší u štědrovečerní večeře, o svátcích vánočních, na Silvestra i na Nový rok.

Podívejme se společně na tipy, jak správně prostřít a připravit slavnostní tabuli, na co nezapomenout a kde se klidně i trochu „odvázat".

Prostřít stůl při různých příležitostech vyžaduje potřebné informace. Základní prostírání se většinou liší od neformálního a sváteční je pak zcela samostatnou kapitolou. Například v dobách dětství našich prarodičů a možná ještě rodičů byly zásady správného prostírání součástí obecného přehledu a vzdělání. V našem moderním a uspěchaném světě je slavností už samo o sobě, když se celá rodina sejde pohromadě a povečeří společně, ať už v družném rozhovoru, nebo ve svátečním tichu. Tyto okamžiky bychom si měli vychutnat stejně jako pokrmy na talíři.

Stůl na běžnou rodinnou večeři

Když se všichni sejdete doma po uspěchaném pracovním dni, hezky, byť jednoduše, prostřený stůl je tím nejhezčím přivítáním. Pro běžné prostírání přitom bohatě postačí základní prvky. Prostírání většinou ladí k celkové dekoraci bytu, ale odpovídá i tomu, máte-li malé děti, z příborů vám postačí lžíce, vidlička a nůž, jídelní talíře vyberte podle druhů pokrmů, sklenice dle zvoleného nápoje a stylové ubrousky.

Jednoduchý postup

Připravte prostírání na stůl dle počtu osob, jež budou u stolu sedět. Rodina má většinou nějaký svůj zasedací pořádek, někdo si potrpí na oblíbené místo, jiné rodiny si se zasedacím pořádkem naopak hlavu nelámou.

Doprostřed prostírání položte jídelní talíř. Ubrousek by pak měl být nalevo od talíře a na něm by měla ležet vidlička. Možné je i umístění ubrousku na talíř, i když někteří experti toto považují za formálnější způsob. Vpravo od talíře je situován nůž, který je nejblíže talíři, ostřím dovnitř. Lžíce, kterou budeme používat na polévku, je pak vedle nože vně, protože bude použita hned jako první. Dekorativním prvkem pak je jen snaha o to, aby dna nádobí a talíře byla v jedné rovině. Sklenice na vodu či jiný nápoj je pak většinou umístěna mírně nad talířem, aby její pozice odpovídala zhruba 13. Hodině na ciferníku ručičkových hodin.

Prostírání neformálního stolu

Tento druh prostírání se hodí v případě, že pozvete na večeři dobré přátele nebo širší rodinu. Nejedná se stále o formální či slavnostní prostírání, ale oproti běžné rodinné večeři jsou zde již odlišnosti. Při neformálním prostírání se totiž vždy na stůl přidává polévková mísa a jídelní talíř. Platí zde obecné pravidlo, že na stůl připravujeme pouze takové nádobí včetně sklenic, které budeme používat, což je základní odlišnost od nazdobené sváteční tabule. Zjednodušeně řečeno – pokud budete servírovat salát, mějte na stole salátovou vidličku. Pokud se nebude podávat polévka, nechte lžíci schovanou.

Jednoduchý postup

Postup je shodný s běžnou večeří, jen se na stůl dávají i další talíře – tedy například na talíř pro hlavní chod pokládáme talíř na salát a na něj ještě polévkovou misku či talíř v případě, že je tento chod přítomen. Pravidla pro ubrousek i příbory jsou stejná, jen sklenice na vodu se umísťuje přímo nad nůž. Hned vedle ní je pak další sklenice na víno či jiný nápoj. I koření a další obvyklá dochucovadla by měla být buď individuální pro každého hosta, v horní části prostírání, nebo pak ve středu stolu či na každém jeho okraji, pokud pořádáte větší večeři.

Každá rodina prostírá svůj slavnostní stůl jinak. Zdroj: Autor: FabrikaSimf / Shutterstock

Slavnostní tabule

Elegantní či slavnostní tabule se většinou vyznačuje podáváním více chodů. Většinou používáme slavnostní nádobí určené pro tuto příležitost, které je v každé rodině jiné. Patří sem i rodinné tradice a například sada nádobí po babičce či jiné slavnostní doplňky. Velmi obvyklé je u slavnostního stolu nepoužívat běžné prostírání, ale umístit talíře přímo na slavnostní ubrus.

Slavnostní tabule má mnoho extra vybavení, jako například ubrus, podnosy, jídelní talíře, polévkové mísy, salátové talíře, chlebové talíře, ubrousky, salátové i jídelní vidličky a nože, polévkové lžíce a lžíce na dezert, nože na máslo a nejrůznější druhy skleniček. U vánoční tabule nechybějí ani svícínky, tradiční šupiny pod talířem nebo velké ozdobné svícny či skleněné mísy s cukrovím.

Jednoduchý postup

Začněte dobře vyžehleným ubrusem. Před každého položte polévkový talíř, talíř na chléb pak vlevo nahoru jakoby mezi 22. a 23. hodinou na ciferníku hodin. Vlevo od talíře pak je tradičně ubrousek a na něm z vnější strany vidlička na salát a z vnitřní strany vidlička na večeři. Vidličky mohou být buď na ubrousku nebo přímo na ubruse.

Na pravé straně od talíře je pak nůž a polévková lžíce. Všechny příbory by pak měly být na stole položeny rovnoměrně, asi půl centimetru od sebe, a rukojeti jednotlivých příborů by pak měly být zarovnány do roviny.

A pak přicházejí již „vychytávky“, jako nůž na máslo vodorovně, ostřím dovnitř, na povrchu talíře na chléb, rukojetí směřující doprava. Přímo nad talířem nahoře pak leží i dezertní či čajová lžička. Sklenice jsou rozmístěny stejně jako u neformální večeře, ale v případě, že podáváme obě vína, tedy červené i bílé, sklenice na červené je napravo a mírně nad ní pak sklenice pro bílé víno. Pokud jste se rozhodli vyrobit i jmenovky, ty jsou pak nad dezertní lžičkou.

Nesmíme zapomenout na to, že někdy se i lžíce umisťují vlevo vedle talíře a celý příbor – vidlička a nůž pak vpravo.

Každá rodina má však své tradice, ale nezapomeňte, že důležitější než prostírání je samozřejmě pohoda u stolu a radost ze společně stráveného času.

Zdroje: www.realsimple.com, www.vivre.cz, living.iprima.cz