Jak prostřít na Velký pátek a jak na Velikonoční pondělí? Podívejte se

Velikonoce jsou těsně před námi a pilné hospodyně si jistě lámou hlavu, jak prostřít na sváteční stůl. Docela jinak tomu bude na Velký pátek, oproti bohaté tabuli na Velikonoční pondělí.

V letošním roce připadá Velký pátek na 7. dubna a Velikonoční pondělí se bude slavit dne 10. dubna. Ježíš kdysi vstoupil se svým průvodem do Jeruzaléma, přestože podle proroctví věděl, co ho tam potká.

Od té doby je předvelikonoční pašijový týden zasvěcený smutku nad jeho utrpením a smrtí. Podle křesťanství mají jednotlivé dny konkrétní pojmenování: Květná neděle, Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Velikonoční neděle a Velikonoční pondělí.

Jaké velikonoční dekorace si můžete vlastnoručně vyrobit sami doma? Inspirujte se na následujícím videu:

Velký pátek je vrcholným dnem očisty

Právě v tento den vrcholí čtyřicetidenní očistné období, kdy by měl být půst nejpřísnější. Proto by měl být stůl v tento den na stravu poměrně chudý. Dříve na něm byl pouze chléb s vodou. Velký pátek je totiž pro křesťany dnem smutku. Ježíš byl tehdy vyslýchán, odsouzen a ukřižován.

Podle pověr se v tento den nesmělo pracovat, země prý otvírá své poklady a voda se stává kouzelnou a má zvláštní moc. Proto si místo hodování u stolu dojděte do přírody ke studánce či k prameni a omyjte si obličej, budete nejen krásnější, ale i zdravější.

Na Velikonoční pondělí by měl být stůl slavnostně ozdobený. Zdroj: shutterstock.com

Bílá sobota je časem úklidu

Po Velkém pátku následuje poslední den pašijového týdne - Bílá sobota. Přes den se nesla ve znamení smutku u Ježíšova hrobu, mše vždy začíná až po západu slunce jako oslava vzkříšení. Večer se také rozezní na kostelech zvony. Během dne tak byl vždy čas na úklid domácnosti.



Bílá sobota je zároveň posledním dnem půstu. Večer si u společného stolu rodina dopřála trochu tradiční nádivky s kopřivami, v lepším případě i s kousky uzeného masa. Zpravidla se jednalo o první jídlo obsahující maso po celém postním období. V tento den se už zdobila i velikonoční vajíčka.

Velikonoční neděle

V noci ze soboty na neděli vstal Ježíš z mrtvých a přišla Velká noc a Boží hod velikonoční. Velikonoční neděle a pondělí jsou největším svátkem celého liturgického roku. Doma se peklo a vařilo, jídlo se nechávalo posvětit v kostele, například velikonoční mazanec a beránek. Každý, kdo vstoupil do domu, musel být obdarován. Proto na Velikonoční neděli i pondělí neváhejte stůl bohatě prostřít a ozdobit.

Základem je stylový ubrus a prostírání

Na sváteční stůl patří dozajista sváteční ubrus. Můžete vybrat ten s velikonoční dekorací, jednoduchý bílý či jednobarevný, anebo krajkový. Jen by se barevné ozdoby neměly přebíjet s případným barevným vzorem. Vše by mělo být sladěné. Využít můžete i látkovou šálu nebo běhoun na stůl s velikonočním motivem. Dejte si záležet i na výběru ubrousků a nádobí, vždy využijte to nejslavnostnější.

Květiny vdýchnou život

Dominantou sváteční tabule by měly být i jarní květiny, které jistě vaše hosty upoutají. Pro toto období se dokonale hodí narcisy, sedmikrásky nebo tulipány v kombinaci s pomněnkami, ozdobnými peříčky a křepelčími vajíčky. Doplňte je jarními proutky jako jsou kočičky, bříza či zlatý déšť. Zvolte i honosnou vázu. Využít můžete i cibuloviny v dekorativních obalech či zdobený velikonoční věnec.

Slavnostní tabule na Velikonoce by měla být veselá Zdroj: Shutterstock

Malovaná vejce

Na tabuli se jistě bude vyjímat i ošatka s nazdobenými vejci či kraslicemi pro příchozí koledníky. Můžete je ozdobit vlastnoručně vyrobenými kuřátky, slepicemi a zajíčky, které jste viděli ve videu.

Velikonoční dobroty

Na slavnostním stole by samozřejmě neměl chybět mazanec, beránek, velikonoční sekanice a mnoho lahůdek, vyrobených z vajec. Připravují se smažená i různě plněná, dělají se z nich pomazánky nebo se přidávají do omáček. A samozřejmě i nějaký chutný slavnostní oběd.

Zdroje: www.milujivelikonoce.cz, www.gorolweb.cz, www.living.iprima.cz