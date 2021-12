Jak prostřít vánoční stůl: Tipy pro stolování, kterým oslníte všechny příbuzné

Krásně prostřená vánoční tabule nadchne každého milovníka Vánoc. Nechte se inspirovat a vytvořte kouzelnou vánoční atmosféru pro celou vaši rodinu.

Jelikož se hospodyňka na Štědrý den nezastaví, měla by mít v hlavě pár nápadů, jak prostřít sváteční stůl. Můžete být u stolu dva nebo vás může být devět, vlastně je to úplně jedno, připravit stůl musíte tak jako tak. Nechte se od nás inspirovat a buďte za vánoční hostitelskou hvězdu!

Co si předem v hlavě sesumírovat

Pečlivě spočítejte hosty. Máte dostatečné množství židlí, příborů a skleniček? Občas nás tyto všední věci zaskočí a řešení scházející židle vám na náladě nepřidá, protože všichni chceme mít v tento slavnostní den vše naprosto perfektní.

Trochu etikety neuškodí

Teď nemyslíme pouze to, kam položit na stole malou lžičku. Ke stolu byste měli usedat čistí, v čistém svátečnějším oblečení a s úsměvem na tváři. Vyvarujte se konverzací ohledně nepříjemností typu koronavirus, zbytečně to rozdmýchá vody. Chcete si večeři užít v klidu a pohodě, dopřát si pěkný čas s nejbližšími, tak si tato „těžká“ témata nechte na jiný den.

Na každého účastníka má čekat mělký a hluboký talíř. Samozřejmě každá domácnost má jiné zvyklosti, někde se podává klasická rybí polévka a bramborový salát se smaženým kaprem, ale u sousedů se každoročně těší na vývar, šunkové rolky s křenovou pěnou a řízek s bramborem. Pokud budete servírovat předkrm, dejte k levé ruce malý talířek. Na levou stranu od talířů položte vidličku, na pravou nůž, který patří ostřím k talíři. Lžíce určená k polévce patří vedle nože. Nahoru vpravo od talířů připravte sklenky. Hluboký talíř lze doplnit ubrouskem, nebojte se zaexperimentovat a zkuste ho poskládat do nějakého zajímavého tvaru. Inspiraci naleznete například zde:

Fantazii se meze nekladou

Je libo klasickou, extravagantní, barevnou nebo rustikální formu štědrovečerního stolování? Vyberte si přesně to, co vás vystihuje a na co máte letos náladu.

V jednoduchosti je krása. Zdroj: Profimedia

Černo zlatá? A proč ne!

Dvě elegantní barvy, které na stole ostudu neudělají. Jestli používáte v domácnosti černé nádobí, nebojte se ho nachystat i na štědrovečerní stůl. Příprava tabule vás bude stát jen pár korun.

Pořiďte si dekorační konfety na stůl, ale pozor, je jich takové množství, že si předem vymyslete alespoň barvu a tvar, jinak nad internetem budete trávit hodiny. Nádherně vypadají dřevěné hvězdičky, zlatá kolečka nebo pokud máte stříbrné příbory, parádu udělá i dekorace ve stříbrnobílé barvě. Konfety zakoupíte do 100 korun. Poté zapřemýšlejte o chvojí, jestli si ho budete muset koupit nebo má někdo z vašich známých na pozemku jehličnan, ze kterého by byli ochotni odstřihnout vám několik větévek. Rozhodně ho nepotřebujete moc, jen pár kousků. Jestli si chvojí nakonec zakoupíte, budete mít alespoň spoustu materiálu na dotvoření detailů.

Černozlatá barva na vánočním stole? Proč ne! Zdroj: Autor: Sokor Space / Shuttershock

Rustikální vzhled stolu

Zaujal vás venkovský styl a chcete si v něm užít i slavnostní večeři? Není problém! Nemusíte mít doma zhola nic lidového, atmosféru rustikálního stylu vytvoříte jako mávnutím kouzelného proutku.

Začněte výběrem přírodního prostírání, například jutové vypadají moc dobře. Zároveň si do košíku vložte přírodní lněné ubrousky a jutovou roli, ze které budete tvořit dekoraci na stole. Připravte si také nejrůznější přírodniny jako vlašské ořechy, celou skořici, usušené citrusy, šišky a samozřejmě chvojí.

Rustikálním stylem nikoho rozhodně neurazíte. Zdroj: Profimedia

Jednoduchý levný styl

Málo je někdy více, znáte to. Čistý bílý ubrus, bílé svíčky ovázané jutovým špagátkem s větvičkou jedličky, ve váze ozdobené či čistě přírodní chvojí a v hlubokém talíři pro každého bílá nebo stříbrná vločka. I takový vánočně načančaný stůl nadchne rodinu a přátele.

Jednoduchý, ale krásný styl! Zdroj: Profimedia

A nakonec jedno připomenutí. Nezapomeňte na šupinu pod talířem, ať se vám v příštím roce hezky daří!

