Jak na ucpaný dřez: Vyzkoušejte kombinaci octa a sody, je bezkonkurenční

Zbytky jídla a mastnota, která se postupně usazuje v odpadu, až se ucpe a voda nemůže odtékat. Navíc dřez začne nepříjemně zapáchat. Jak protáhnout odpad v dřezu? Co pomůže pročistit ucpaný odtok? Poslouží vám dvě běžné kuchyňské suroviny.

Dřezy a další ucpané odpady

Muži, kteří jsou často ve funkci domácího údržbáře, dobře vědí, jaký je rozdíl mezi ucpaným dřezem a vanou nebo umyvadlem. Odtok dřezu bývá blokován úplně jinými matriály. Těžko říci, co je horší. Zda čistit sifon vany nebo umyvadla od nahromaděných vlasů, či raději prošťouchávat dřez ucpaný množstvím ztvrdlých tuků, případně zbytků jídel.

Na protažení odpadu v dřezu stačí použít dvě běžné domácí suroviny. Zdroj: profimedia.cz

Vyčistěte odpad v dřezu pomocí sody a octa

Obojí má řešení, ale odpad v dřezu patrně nebude obsahovat žádné vlasy, a proto je docela dobře možné použít prostředek číslo jedna, tedy sodu bikarbonát. Soda sama o sobě nezpůsobí nic. Je to právě její prudká reakce s octem, díky níž směs bouřlivě vyšumí. Reakce napomůže narušit vrstvu nechtěných usazenin a pomáhá také odmaštění a jejich odplavení. Pokud nemáte čistou sodu, možná že i prášek do pečení postačí. Ocet může být jakýkoliv.

Jak sodu a ocet ve dřezu použít?

Ideálním způsobem je nasypat sodu do odpadu a zalít ji octem. To je ovšem možné jen v prázdném dřezu, proto odstraňte nádobí i maximum vody. Po aplikaci sody a octa okamžitě uvidíte, zda usazené nečistoty povolily, protože směs by měla začít volně odtékat. Jestliže se neuvolní odpad hned, nechejte směs působit půl hodiny a pak zkuste prolít horkou vodou. Pokud se domníváte, že odtok funguje, ale ne stoprocentně, pak zopakujte postup.

Můžete také vyzkoušet ocet a sodu v kombinaci s agresivní tabletou do myčky na nádobí. Zatímco ocet i soda jsou přírodní a šetrné, pamatujte, že na tabletu nebo prášek do myčky byste neměli nikdy sahat holýma rukama. Rozhodně se vyvarujte kontaktu s očima. Po manipulaci s tabletou si raději vždy umyjte ruce.

Sodu nasypte i k odtoku nerezového dřezu Zdroj: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Prevencí proti ucpanému dřezu je obyčejná voda a saponát

Vařící voda s troškou saponátu je osvědčeným a instalatéry doporučovaným prostředkem prevence usazování nečistot v odpadu. Pamatujte na odpady i při běžném úklidu. Vařící vodu se saponátem lijte přímo do odpadu v kuchyni, koupelně či jinde, kde se mohou odtoky ucpat. Mastnota vznikající při hygieně či oplachu nádobí se v odpadech usazuje a společně pak časem vytvoří neprostupnou masu, která brání vodě v odtoku. Preventivním rozpouštěním usazených mastnot očistíte trubky odpadů a zamezíte postupnému hromadění nečistot. Nezapomeňte také na sítko. I to je skvělým pomocníkem.

Zdroje: https://www.wikihow.cz, https://www.express.co.uk