Jak snadno protáhnout odtok v kuchyni či koupelně, když nemáte doma zvon?

Běžný, avšak nepříjemný jev: neodtéká odpad v kuchyni či v koupelně. Existuje mnoho jednoduchých způsobů, které vám tento problém pomohou vyřešit. Takže žádná tragédie. A jde to i bez zvonu, pokud ho zrovna nemáte po ruce. Máme peo vás několik tipů, jak odpad znovu zprovoznit. A buďte bez obav, zvládne to snadno každý.

Neodtéká vám odpad v kuchyni nebo koupelně a navíc se z něj line nevábný zápach? Ucpaný odpad v kuchyňském dřezu, umyvadle nebo vaně je jedním z nejčastějších problémů, které v domácnosti musí člověk řešit. Voda odtéká pomalu nebo neodtéká vůbec a ze sifonu se šíří po bytě nepříjemný zápach. V koupelně to nejčastěji zavinily vlasy a chloupky, v kuchyni pak tuk, zbytky jídel a jiné nečistoty, které se v odpadu usazují a postupně zahnívají.

Na čištění se vrhněte co nejdříve, zvládnete to i bez instalatéra

Přestože je ucpaný odpad nepříjemnou komplikací, rozhodně se neděste. Nebudete k tomu potřebovat odborníka, protože to snadno zvládnete sami. Návštěva instalatéra by vám zbytečně „provětrala" peněženku. Nepříjemný problém vyřešíte snadno sami.

Víte, že ucpaný odpad můžete uvolnit pomocí prostředků, které máte doma v kuchyni? Skvěle funguje jedlá soda, ocet a sůl. Zdroj: profimedia.cz

S ucpaným odpadem si uměly poradit už i naše babičky

Víte, že ucpaný odpad můžete uvolnit pomocí prostředků, které máte doma v kuchyni? Skvěle funguje jedlá soda a ocet. Jeden velký sáček sody nasypte celý do sifonu, přilijte zhruba 200 ml octa a za pár minut vše spláchněte vroucí vodou. Buďte však opatrní, obsah může vystříknout ven z dřezu. Celý proces několikrát opakujte, dokud nebude voda bez problému odtékat.

V případě, že doma zrovna nemáte jedlou sodu, můžete ji klidně nahradit i obyčejným práškem do pečiva. Postup je stejný, jen s tím rozdílem, že směs prášku a octa nechte uvnitř působit zhruba patnáct minut, než vše spláchnete horkou vodou. Stejně tak vám pomůže i několik lžic soli, které vsypete do odpadu a opět zalijete vroucí vodou.

Využijte sacích a tlakových čističů

Další možností jsou ruční sací pumpy a tlakové čističe trubek, které podobně jako klasický zvon přitisknete na výpust dřezu, vany či umyvadla a pohybem pístu způsobíte tlak nebo podtlak, podle toho, zda píst přitahujete k sobě, anebo na něj tlačíte. Oba tyto pomocníky seženete za pár korun a mít je doma se vyplatí. Čas od času s nimi můžete vyčistit odpad i preventivně.

V koupelně problémy s odtokem nejčastěji zaviní vlasy a chloupky, v kuchyni pak tuk, zbytky jídel a jiné nečistoty. Zdroj: profimedia.cz

Zkontrolujte sifon

Nepomohlo to? Pak je na řadě rozebrání sifonu, který slouží jako pachová zátka. Je to vlastně "koleno", ve kterém se stále drží voda. Nemějte ale obavy, i ten zvládnete vyčistit sami. Než se do toho pustíte, připravte si gumové rukavice, kbelík nebo lavor a hadr. Po rozšroubování vám ze sifonu vyteče zbylá voda a všechny usazené nečistoty. Rovnou zkontrolujte i těsnění, zda nepotřebuje vyměnit. Seženete ho v instalatérských potřebách nebo v hobby marketech.

Předcházejte potížím

Po pročištění myslete hlavně na prevenci. Problémům s ucpaným odpadem předejdete tím, pokud pořídíte obyčejná klasická sítka do odtoků. Ta zachytí většinu nečistot a odpad by se díky nim neměl přiliš zanášet.

Zdroje: www.express.co.uk, www.homeserve.com, www.babinet.cz