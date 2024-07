close info Shutterstock

Kateřina Jelínková 9. 7. 2024 clock 3 minuty video

Smířili jste se s tím, že botník zkrátka nikdy nebude kusem nábytku, který by mohl být docela bez pachů, nebo by dokonce voněl? To je škoda, protože při využití několika jednoduchých rad toho můžeme velmi snadno docílit. Nebudeme přitom potřebovat žádné drahé čističe.

Bez botníku se obejde málokterá domácnost. Udržuje vstupní prostory uklizené a obuv v něm najde bezpečné místo i před nenechavými zoubky našich čtyřnohých miláčků. Bohužel jsme si ale v mnoha případech zvykli, že jeho otevření znamená zároveň nepříliš libý závan, s nímž si nevíme rady, a tak jej zkrátka bereme jako fakt. Ode dneška to ale bude už úplně jinak. S úklidem botníku si můžete nechat poradit také na youtube ve videu od Natural Cures: Zdroj: Youtube Máte správný botník? Abychom docílili voňavého botníku, budeme muset nejprve udělat generální zásah a potom už bude stačit udržovat dosažený stav. Nejprve si botník zkontrolujme, abychom zjistili, zda je správně odvětráván. Ten, který by vyhovoval našim požadavkům, bude mít v zadní stěně otvory, jimž může proudit vzduch dovnitř i ven. Pokud neexistují, bude dobře se o ně postarat. Nejen že tím zabráníme nevábnému zápachu, ale zajistíme také snadnější vysychání případně zpocené obuvi, čímž ji ochráníme před zbytečně rychlým poškozením. Péče o obuv I když je správné větrání základ, budeme-li odkládat boty bez základního ošetření, velkého úspěchu nedosáhneme. Proto je raději vždy nechme chvíli vyschnout, než půjdou do botníku. Ale i pak je možné dotáhnout naši snahu do konce. Bude nám k tomu stačit některá z běžných ingrediencí, které máme jistě v kuchyni. O které jde? Připravte si obyčejný ocet a jedlou sodu (nebo sůl). Octem ošetříme skříň, soda, případně sůl, poslouží přímo na obuv. close info Pinterest zoom_in Úžasné jsou otevřené botníky. Obuv v nich ideálně větrá Ocet použijte na botník Nejprve vyndejte boty z jejich úložného prostoru a nechte jej vyvětrat. Samozřejmě odstraňte veškeré nečistoty. Pak už stačí naředit ocet s vodou ve stejném poměru, nalít do rozprašovače a postříkat jím vnitřek botníku. Nebojte se, octový zápach brzy vyprchá a s ním se ztratí i pachy, kterých jsme se toužili zbavit. Navíc můžeme nakonec použít pár kapek éterického oleje, který dílo vůně dokoná. Potom ještě necháme botník dobře vyschnout a boty mohou zpátky. Jenomže… Boty můžeme posolit Kdybychom do čistého botníku vrátili obuv tak, jak jsme ji vyndali, brzy bude vše při starém. A proto se nyní budeme věnovat i této části naší garderóby. Raději nebudeme používat zbytky octové vody, abychom některý kousek náhodou nepoškodili, ale bez obav můžeme použít dalšího ze zmiňovaných pomocníků, tedy sodu nebo kuchyňskou sůl. Oba tyto materiály totiž spolehlivě pohlcují pachy (stejně, jako například kousek tuhého mýdla). Tip pro šikovné i "nešvadlenky" Můžete proto sodu nasypat přímo dovnitř boty, ale ještě lepší bude, když si vyrobíte jednoduché prodyšné látkové sáčky, které sodou nebo solí naplníte. Boty pak nebudete muset před obutím čistit a sáčky budou použitelné opakovaně. A ještě jeden malý trik pro ty, kteří si s jehlou a nití příliš nerozumí: můžete klidně použít starou ponožku, kterou naplníte a na horním okraji zavážete. Hotovo. Související články close Domov a bydlení Nevyhazujte zbytky mýdla: Šikovné hospodyňky našly 9 způsobů, jak ho využít doma i v kuchyni video close Hobby Jak rychle a perfektně vyčistit špinavé boty? Vsaďte na zubní kartáček a toto speciální mýdlo video Zdroje: megafurniture.sg, styledegree.sg, wihardja.com.sg

tag Kuchyně Obuv Sodovka Sůl Vůně YouTube

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít