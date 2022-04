Jak provonět byt natrvalo, téměř zadarmo a bez práce: Pomůže jedlá soda a citron

Chcete se doma zbavit nepříjemných zápachů? Máme pro vás pár skvělých triků, jak krásně provonět celý byt i bez drahých vůní a svíček. Vsaďte na přírodní pohlcovače pachů, jako jsou jedlá soda nebo citron. Nechte se inspirovat!

Každý má rád čistou a voňavou domácnost. Příjemné aroma navodí dobrou náladu a snadno vás zbaví stresu. Navíc dodá jistou svěžest a pocit pohody. Své okolí můžete snadno provonět i bez drahých přípravků zatížených zbytečnou chemií. Vyrobte si přírodní osvěžovače vzduchu, stačí vám k tomu chvilka a využijete ingredience, které máte zcela určitě doma.

Odstraňte příčiny zápachu

Potýkáte se v některých částech domácnosti s výskytem nepříjemných pachů? Nebude stačit je jenom provonět. Jakákoliv vůně totiž pachy zakryje pouze na krátkou dobu. Proto je vždy potřeba zdroj nepříjemných zápachů odstranit, ať už se jedná o nepříjemný odér z odpadkového koše nebo z ucpaných odpadů.

Nejlevnější variantou a sázkou na jistotu na likvidaci zápachu je jedlá soda. Zdroj: shutterstock.com

Nejefektivnější pohlcovač pachů je jedlá soda

Nejlevnější variantou a sázkou na jistotu na likvidaci zápachu je jedlá soda, které plně důvěřovaly už naše babičky. Stojí doslova pár korun a dokáže naprosté zázraky. Jedlá soda dokonale absorbuje pachy a udržuje tak vzduch v místnosti přirozeně čistý. V kombinaci s éterickými oleji získává na síle a voňavé svěžesti.

Přírodní vůně v rozprašovači z jedlé sody a citronu

Co budete potřebovat:

1 lžičku sody

šťávu z poloviny citronu

0,5 l vody

lahvičku s rozprašovačem

Do vhodné nádoby s rozprašovačem nasypte 1 lžičku sody a vymačkejte do ní i šťávu z půlky citronu. Následně dolejte vodou a vše dobře promíchejte, aby vznikla kompaktní směs.

Sypký a perfektně účinný sypký osvěžovač

Další způsob, jak osvěžit vzduch v místnosti, je také velmi jednoduchý. Sodu stačí nasypat do misky, zakapat pár kapkami vonného oleje dle vašeho výběru a nechat ji v místnosti, odkud chcete nepříjemný pach vyhnat. Budete mile překvapeni, co tenhle malý pomocník dokáže. Máme pro vás tip, aby vám příjemné aroma vydrželo v bytě co nejdéle.

Co budete potřebovat:

1 sáček jedlé sody

vonný olej

malou zavařovací sklenici nebo nádobu s víčkem

Do zvolené nádoby vložte dávku jedlé sody a zakapejte ji vonným olejem, na 100 g sody dejte asi 10 kapek. Do víčka udělejte otvory, aby se vůně mohla odpařovat. Díky tomu se vám bude vůně linout doma dlouhodobě.

Uvařte citrony

Pokud používáte citróny na vaření a vyhazujete vymačkanou kůru do koše, nedělejte to. Raději ji využijte k provonění celého bytu, a to během několika málo minut. Použité citrony vložte do hrnce s vodou a nechte je chvilku probublávat. Stačí jen chvilka a citrusová svěží vůně doslova zaplaví celý prostor.

Levandulovo-rozmarýnový prášek na koberce

Máte doma koberce a nejsou již zcela „fresh“? Vraťte jim původní desing a provoňte je pomocí prášku, který máte vyrobený během chvilky. Jeho vůni si můžete přizpůsobit podle toho, jakou máte nejraději a je vám příjemná.

Vytvořenou směs aplikujte na koberec, nechte 15 minut působit a pak vyluxujte. Vůně se z koberce uvolní a krásně rozptýlí po celé místnosti. Zdroj: shutterstock.com

Co budete potřebovat:

2 až 3 větvičky čerstvého rozmarýnu

30 g jedlé sody

esenciální olej dle vašeho výběru

mixér

Nejprve rozmixujte čerstvý rozmarýn a smíchejte ho s vodou a 5 až 10 kapami esenciálního oleje. Zkoušet můžete různé vůně, velice osvědčená je levandule nebo eukalyptus. Levandule je jemnější, eukalyptus hodně výrazný. Vytvořenou směs aplikujte na koberec, nechte 15 minut působit a pak vyluxujte. Vůně se z koberce uvolní a krásně rozptýlí po celé místnosti.

Zdroje: www.vitalia.cz, www.homeincube.cz, www.ctidoma.cz