Jak provonět celý byt? Geniální trik s tabletou do myčky funguje skvěle

Obtěžují vás doma občas nepříjemné pachy? Máme pro vás bezva tip, jak je můžete zlikvidovat a interiér tak jednoduše provonět. Zkuste malého, ale užitečného pomocníka, kterým je obyčejná tableta do myčky.

Pokud chcete, aby byla vaše domácnost bez přítomnosti nepříjemných zápachů, nemusíte hned utrácet za drahé osvěžovače vzduchu. Raději vyzkoušejte ověřenou a fungující metodu s drobným pomocníkem se širokým spektrem využití. Běžná tableta do myčky toho totiž umí mnohem víc než jenom mýt nádobí. Za pár korun nejenže provoní prostor, ale i vyčistí a třeba i vypere. Jak tedy můžete tabletu využít a k čemu všemu se hodí?

Pohlcovač pachů

V případě, že vám v bytě zůstává nepříjemný odér, například po přípravě nedělního oběda či čehokoliv dalšího, a drží se v domácnosti několik dní, neváhejte ho odstranit pomocí tablety do myčky. Postup je naprosto jednoduchý a hlavně účinný. Nejprve naplňte větší hrnec zhruba do jedné čtvrtiny vodou a pak do přidejte tabletu. Nádobu ohřejte na plotýnce na mírném stupni teploty a nechte uvolňovat obsažené látky. Pohltí nejen nepříjemné zápachy, ale prostor bude zároveň i příjemně vonět, a to i několik dní.

Tablety do myčky vám provoní byt bez práce. Zdroj: Profimedia

Čistý sporák a hořáky či plotýnky

Pokud vám ulpěla na sporáku kdekoliv nežádoucí mastnota, dostanete ji pryč velice snadno a bez námahy také díky tabletě do myčky. Udělejte si z ní roztok v horké vodě a pomocí hadříku či jemné houbičky s ním nečistoty omyjte. Velice snadno vám půjdou odstranit. Jestliže potřebujete očistit špinavé hořáky, nejprve je opatrně vyjměte, a poté je do připraveného roztoku ponořte. Dle stupně znečištění je nechte ponořené klidně i do druhého dne. Nakonec je stačí opláchnout a řádně vysušit.

Konec mastným skvrnám

Nemůžete se zbavit mastných skvrn například z utěrek či pracovního oblečení? Právě s nimi hravě zatočí tablet do myčky. Zkuste do příští várky takového prádla použít k běžnému pracímu prášku dvě tablety a vyperte na odpovídající program. A bonus navíc? Tablety vyčistí dokonce i pračku, a ještě ji provoní. V případě, že se jedná o silně zažranou špínu, ještě před praním v pračce prádlo namočte do kyblíku s horkou vodou, ve které jste nechali rozpustit 1 až 2 tablety do myčky.

Stejně tak můžete ušetřit značnou sumu peněz za různé čističe WC. Zdroj: shutterstock.com

Čistá a voňavá toaleta

Stejně tak můžete ušetřit značnou sumu peněz za různé čističe WC. Zkuste další trik s tabletou do myčky. Večer, než půjdete spát, ji vhoďte do mísy a ráno už jen spláchněte. Odměnou vám bude nejen krásně nablýskaná glazura klozetu, ale místnost s příjemnou vůní.

Stop ucpanému a smradlavému odpadu

Trápí vás ucpaný a zapáchající odtok? I v tomto případě vám výborně pomůže tableta do myčky. Nalijte do hrnce vroucí vodu, nechte v ní tabletu rozpustit a připravený čistící roztok nalijte do odtoku. Nechte tak půl hodiny působit, a nakonec spláchněte čistou teplou vodou.

