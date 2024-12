Koupelna je místo očisty. Co dělat, aby byla vždy voňavá?

Vůně vytváří emoce a nálady. Proto byste na tuhle „drobnost“ neměli zapomínat ani doma, kde trávíte hodně času a zároveň pěstujete „důležité“ vztahy s rodinou. „To, co cítíte nosem, ovlivňuje vaše chování,“ souhlasí jeden z vědců, který se zabýval výzkumem vůně a pokračuje: „Pokud chcete mít doma pohodu, vylaďte domácí klima.“

Nejdříve ukliďte

Kromě kuchyně, kde se hodně vaří, důležitá je i koupelna, která je symbolem relaxu a čistoty. „Na to, abyste měli v koupelně hezký vzduch, potřebujete nejdříve pořádně uklidit,“ říká odbornice a dodává, že špatné pachy mají na svědomí hlavně odtoky ve sprchových koutech a umyvadlech, kde se hromadí zachycené vlasy a mýdlový kal.

„Snažte se je čistit průběžně, například pomocí zvonu. Jednou za měsíc odtok propláchněte směsí, kterou si připravíte z ½ šálku jedlé sody a ½ šálku octa. Směs nalijte do odtoku a nechte zhruba 30 minut působit. Poté zalijte několika litry horké vody a mělo by být po problému.

Vyrobte si difuzér

Abyste se v koupelně cítili dobře a svěže, vyrobte si difuzér, který vám vydrží delší dobu. Jak na to: Vezměte si vyšší lahvičku (klidně můžete použít „zavařovačku“). Do ní nalijte líh a mandlový olej v poměru 2 : 3. Do směsi přidejte 15 kapek levandulového a 25 kapek grapefruitového oleje. Pak do směsi ponořte bambusové nebo ratanové tyčinky a nechte je pozvolna nasáknout voňavým obsahem. Poté tyčinky obraťte a nechte vůni, ať se postupně uvolní do prostoru…

Zkuste pohlcovač pachů

V koupelně je vlhko a občas v ní může být cítit zatuchlost. Této nepříjemnosti zabráníte, když do misky dáte jedlou sodu (případně prášek do pečiva) a nakapete na něj trochu oblíbeného esenciálního oleje. Bílý prášek zamezí zápachu a éterický olej vzduch příjemně osvěží.

Kouzlo s toaleťákem

Pokud máte koupelnu spojenou s WC, můžete využít další trik, který provoní vaši toaletu. Stačí, když do středu ruličky toaletního papíru kápnete několik kapek svého oblíbeného éterického oleje. Při rolování toaletního papíru ze zásobníku se vůně krásně rozvoní. Je to jednoduché, levné a účinné. Vyzkoušejte to také!

