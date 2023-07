8 snadných triků, jak mít to nejvoňavější prádlo široko daleko. Je to snadné

Skvělý pocit z krásně čistého a voňavého oblečení, které si na sebe vezmete, je k nezaplacení. Příjemná vůně linoucí se z prádla ještě dlouho po vyprání? Je to možné. Stačí vyzkoušet pár jednoduchých triků, se kterými prádlo bude vždy nádherně vonět.

Vůně vypraného prádla je natolik oblíbená, že ji můžete najít i ve svíčkách, esenciálních olejích nebo v krémech. Jak ale zajistit, aby vaše oblečení mělo právě tuto svěží a jemnou vůni? S několika jednoduchými triky je požadovaný výsledek zaručený! Jde to i jinak než jen s aviváží. Přesvědčte se o tom sami.

Podívejte se na video, jak jednoduše lze provonět prádlo, oblečení i šatní skříň:

Do pračky jednou za čas ocet

Zapáchající prádlo může mít na svědomí především špinavá pračka. Ta by se měla ideálně čistit jednou za dva měsíce. A jak na to? Stačí nalít litr octa do prázdného bubnu pračky a pustit program s nejvyšší teplotou. Pračka se díky tomu krásně vyčistí a následující várky oblečení se dokonale vyperou.

Pračku nepřeplňujte

Máte plno oblečení, které potřebujete vyprat? Rozdělte to raději na dvě hromádky a neplňte zbytečně buben pračky až po okraj. V příliš přeplněné pračce se totiž aviváž nedostane ke každému kousku oblečení rovnoměrně a prádlo se tudíž vypere špatně a nebude ani vonět. Správně naplněnou pračku můžete poznat podle toho, že do vrchní části bubnu vložíte otevřenou dlaň.

Vonné perličky a oleje

Skvělým způsobem, jak provonět veškeré oblečení během praní, je použití vonných perliček nebo esenciálních olejů. Vonné perličky stačí hodit do prázdného bubnu pračky, poté přidat oblečení a na závěr pustit běžný program. V případě esenciálních olejů přidejte 15-20 kapek do gelu a pár kapek do bubnu pračky. Výsledek za to opravdu stojí!

Sušení venku na slunci

Velký vliv na vůni prádla má také místo, kde ho sušíte. Pokud ho pověsíte ven, voní nejlépe. Vánek veškeré zápachy z oblečení vyvětrá, a naopak mu dodá svěží a čerstvý nádech. Bílé oblečení zase sluneční paprsky pomůžou vybělit. Naopak barevné a černé kousky pověste raději do stínu, kde nedojde k jejich vyblednutí.

Ubrousky do sušičky

Jestliže nemáte možnost pověsit prádlo ven nebo dáváte raději přednost sušičce, zkuste používat vonné ubrousky. Vlhčený nebo suchý ubrousek do sušičky stačí dát k prádlu do bubnu a po skončení sušení ho jednoduše vyhodíte. Nejenže oblečení nádherně provoní, ale také ho změkčí a odstraní statický náboj.

Parfémovaná voda do žehličky

Máte napařovací žehličku, se kterou po vyprání a sušení žehlíte oblečení? Zkuste do ní dát parfémovanou vodu, díky které bude mít prádlo osvěžující vůni i po žehlení. Parfémovaná voda se rovněž postará o případný vodní kámen, kterému zabrání se v žehličce usadit.

Vonné sáčky ve skříni

Výborným fíglem, jak udržet prádlo hezky voňavé i v šatní skříni, jsou vonné sáčky či tyčinky. Určitě už jste se někdy setkali s levandulovým pytlíčkem, který má za úkol nejen provonět prádlo, ale také odpuzovat moly. Mezi oblečení však můžete dát i voňavé mýdlo nebo ubrousek pokapaný esenciálním olejem.

