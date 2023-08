Jak provonět prádlo: Domácí sprej ze 3 běžných ingrediencí za pár korun

Také milujete tu krásnou svěží vůni, když vyndáte čerstvě vyprané prádlo z pračky? Tato vůně však většinou vyprchá do dvou dnů. Aby vaše prádlo vonělo i dlouho poté, vyzkoušejte si vyrobit vlastní domácí sprej, který se o to postará!

Pokud chcete, aby vaše oblečení krásně vonělo, existují i jiné způsoby, než je jen použití aviváže. Prádlo snadno provoníte i obyčejným domácím sprejem, ve kterém nejsou žádné chemikálie, vůni si sami vyberete a dáte za něj pouhých pár korun. Připravte si proto následující tři ingredience a můžete se do výroby pustit! Je to rychlé a snadné.

Zajímá vás, jak lze provonět prádlo, i když doma nemáte sušičku? Inspirujte se dvěma způsoby z videa, které fungují fantasticky:

Kontrola stavu pračky

Předtím, než se pustíte do voňavého spreje, byste měli zkontrolovat pračku, zda nepotřebuje vyčistit. Pokud totiž budete prát v zanesené pračce, s vůní čistě vypraného prádla se můžete rozloučit. Pravidelná údržba pračky by měla probíhat každé dva měsíce. Pračku čistěte jak zvenku, tak i zevnitř a jednou za čas vyčistěte rovněž filtry a odvápněte zanesené topné těleso.

Domácí voňavý sprej na prádlo

Hlavní složkou domácího spreje jsou éterické oleje. Výběr vůně, jakou prádlo bude mít, můžete učinit na základě dvou hledisek. Na oblečení můžete použít takovou vůni, která se vám nejvíce líbí, a na ložní prádlo zase uklidňující vůni, která není nijak dráždivá, a naopak pomůže s usínáním. Mezi takové vůně se řadí především růže, levandule, jasmín a santalové dřevo.

Éterické oleje můžete také vzájemně kombinovat. Zdroj: colors / Shutterstock.com

Sprej na prádlo

Připravte si 90 ml čisté vodky, éterický olej dle vašeho výběru a 1,5 šálku destilované vody. Do vodky přidejte 20 kapek oleje, a poté přilijte vodu. Veškeré ingredience důkladně promíchejte a přelijte do čisté sprejové lahve. Před každým použitím sprej protřepte a poté s ním postříkejte suché prádlo. Veškeré ingredience by zároveň neměly mít žádný negativní vliv na většinu typů látek, přesto se před použitím můžete ujistit na nějakém nepatrném místě prádla.

Popsání jednotlivých sprejů

Pokud si budete chtít připravit více takových sprejů s různými vůněmi, popište si každou lahvičku tak, abyste věděli, jaké vůně jste na ně použili. Zároveň si zaznamenejte i datum výroby, jelikož spreje s éterickými oleji vydrží 6-12 měsíců. Delší trvanlivost samozřejmě zajistíte správným skladováním, a to na tmavém a chladném místě. Pokud se vám bude zdát, že směs ve spreji začíná zapáchat, je na místě obsah lahvičky vyměnit.

Není hezčí pocit než si po těžkém dni lehnout do krásně voňavé a čisté postele. Zdroj: New Africa / shutterstock.com

Další využití éterických olejů

Mimo domácího vonného spreje můžete éterické oleje použít i jinými způsoby. Jedním z nich je nakapání oleje na kapesník, který poté umístěte do skříně mezi složené prádlo. Jakmile kapesník přestane vonět, stačí ho opět pokapat. Éterický olej můžete rovněž přidat i do gelu a bubnu pračky při praní. Oproti běžné aviváži není vůně tolik intenzivní, ale přesto je krásně cítit.

Poslechněte si novou epizodu našeho podcastu iReceptář do ucha. Hostem byla tentokrát Monika Kořínková z Monamy, kde vaří vynikající marmelády, ale taky pečou úžasné zákusky:

Zdroje: thespruce.com, tchiboblog.cz, kupi.cz