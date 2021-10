Jak provonět skříň: Nepřekonatelné jsou jednoduché domácí pytlíčky z jedlé sody

Také se vám občas stává, že přestože do skříně uložíte prádlo nádherně vyvoněné, za několik dní je vše jinak? Po vůni není ani památky a někdy dokonce nasaje nepříjemné pachy. Co s tím? Stačí pár triků a nepříjemným zápachům jednoduše zamezíte. Poradíme vám jak na to.

Nepříjemný či zatuchlý pach je problémem mnoha skříní, nejčastěji těch starších, ovšem někdy nejsou ani nové skříně žádnou výjimkou. Čisté a vyprané oblečení ukládáme do šatníku jako voňavé a svěží, ale když přijde chvíle, kdy si jej chceme obléci, po původní příjemné vůni není ani stopy.

Odkud se bere pach v šatníku

Každý z nás má některé kousky oblečení uložené ve své šatní skříni i roky a ani se jich nedotkne. Jen v naší mysli přebývá pocit, že se takové oblečení ještě někdy hodí a že by byla škoda jej vyřadit ze šatníku. A zrovna to může být jeden z důvodů, kdy do skříně vstoupí vlhkost a následně i plíseň. Příčinou může být ovšem i špatné umístění nábytku v rohu místnosti nebo dokonce u zdi sousedící s koupelnou.

Nejjednodušší způsob je vyrobit si sáček se sušenými bylinkami. Zdroj: profimedia.cz

Větrejte a nekuřte

Dalším důvodem je mnohokrát i uložení ještě vlhkého oblečení do do skříně či nedostatek větrání. Minimálně dvakrát do roka oblečení ze skříně pečlivě provětrejte. Dnes už sice v domácnostech většina lidí nekouří, ale pokud patříte mezi domácí uživatele nikotinu, tak s tím přestaňte, protože tak se nikdy voňavého oblečení nedočkáte. Kouř z cigaret snadno pronikne až do vaší skříně mezi ošacení. Je velmi odolný a při spojení s vlhkostí vytváří velmi nepříjemné aroma, které ze svého šatníku jen tak nedostanete.

Vedle plísně nebo vlhkosti může pach pocházet i z kuliček proti molům. Tato přísada, která se často používá proti šatním škůdcům, je sice účinná, ale moc vábně nevoní nejen molům, ale ani lidem. Proto je i vaše oblečení poté nasáklé odpudivým pachem.

Čistota a příjemná vůně osvěží

Díky domácím osvěžovačům do skříně můžete snadno své prádlo navonět natolik, že už nebudete potřebovat ani svůj oblíbený parfém. Dokonce uštříte a ještě si užijete vůni, kterou máte v oblibě. K výrobě domácích vonítek nebudete potřebovat nic náročného, většinu věcí máte určitě doma po ruce, popřípadě bude stačit pár drobností dokoupit.

Vonné váčky

Nejjednodušší způsob je vyrobit si sáček se sušenými bylinkami. Postačí kousek plátýnka a obyčejná šňůrka. Stačí látku sešít ze tří stran a vytvořit tunýlek na tkalounek. Ale záleží na vaší fantazii a kreativitě, jakou si vyberte barvu či druh látky i vázanky. Materiál by měl být dostatečně prodyšný, aby se vůně náplně mohla snadno šířit po celé skříni. Nejlepší na provonění šatníku jsou sušená levandule, máta, meduňka, hřebíček, rozmarýn, ale i sušené kvítky růží, jasmínu, lilie, šeříku, magnólie, fialky či gardénie. Sáček poté zavažte a pověste do skříně.

Když se bambus spálí, přemění se na aktivní dřevěné uhlí, které se kromě jiného často používá v přírodních čističkách vzduchu. Zdroj: profimedia.cz

Bambus je skvělý likvidátor pachů

Jak bambus funguje? Když se bambus spálí, přemění se na aktivní dřevěné uhlí, které se kromě jiného často používá v přírodních čističkách vzduchu. Sáčky s náplní z bambusového uhlí skvěle odvádějí přebytečnou vlhkost a zároveň báječně zabraňují vzniku plísní a množení bakterií. Skvěle se hodí do bot i do skříní k prádlu či oděvům. A bonus navíc? Sáčky můžete opakovaně používat roky. Stačí pouze jejich jednoduchá údržba. Nechte je alespoň jednou do měsíce vyschnout na slunci, ideálně jednu hodinu. Pokud však budete sáčky nechávat v opravdu vlhkém, či silně zapáchajícím prostředí, je lepší, pokud je takto ošetříte i častěji. Budou vám lépe sloužit a maximálně je využijete.

Jedlá soda je prostě jednička

Není žádné tajemství, že jedlá soda je v domácnosti nepostradatelným pomocníkem. Nejenže pomůže při domácím úklidu i při mnohém čištění čehokoliv, ale hlavně výborně pohlcuje pachy. Stačí ji nasypat do skleničky, zakápnout oblíbeným esenciálním olejem a postavit do skříně.

Jste kreativci? Vyrobte si vonítka, které můžete použít nejen do šatních skříní, ale i po celém bytě. Smíchejte jedlou sodu s vodou tak, aby vznikla hustá kaše, která se lepí na lžičku. Nakonec přidejte pár kapek esenciálního oleje, asi tak 5 kapek na 100 g sody. Vzniklou směsí pak naplňte formičky na čokoládu či na led, lžičkou je upěchujte, zarovnejte povrch a dejte přes noc proschnout. A máte hotovo! Stačí pak jen vyklopt, vzniklé tvary šikovně rozmístit do skříní a vaše oblečení bude stále voňavé.

Zdroje: www.getgreenbewell.com, www.onlyhangers.com, www.closetstoadore.com