Jak provonět toaletu prakticky zadarmo: Tohle je skvělý trik s mýdlem

Nechce se vám investovat do agresivních chemických vůní na toaletu? Poradíme vám, jak provonět tento prostor přírodními prostředky, které zatočí s jakýmkoliv nepříjemným zápachem.

Každý z nás se raději zdržuje v místnostech, které jsou větrané a příjemně voní. Jak si ale poradit, když jen vyvětrat nestačí a je nutné se popasovat i s nepříjemným zápachem? Máme pro vás pár super tipů, díky nimž bude vaše toaleta krásně vonět.

Geniální trik s mýdlem

Chcete si provonět toaletu za pár kaček? Postačí vám k tomu obyčejné drobnosti, které máte dozajista doma. Budete potřebovat obyčejné tuhé mýdlo, sáček, kousek nitě a korálek. Mýdlo vyjměte z obalu, vložte jej do sáčku z tkaniny, z něhož se bude mýdlo postupně uvolňovat. Můžete použít starý sáček od šperků, který má již zavazovací stužku. Na ni přivažte dlouhou nit a jde se na akci. Otevřete nádržku a sáček s mýdlem vložte dovnitř tak, že bude dlouhá nit viset ven. Na konci ji zafixujete korálkem, který zajistí, že po zaklopení nádržky bude vaše nové vonítko ponořené do vody ve výšce, kterou si sami určíte. Z estetických důvodů nechte korálek koukat v zadní části za nádržkou, aby nebyl na první pohled vidět.

Do prázdné plastové lahvičky smíchejte aviváž a vodu v poměru 1:1, protřepejte a do víčka udělejte několik dírek nožem nebo horkou jehlou. Zdroj: shutterstock.com

Aviváž nejen do pračky

Do prázdné plastové lahvičky smíchejte aviváž a vodu v poměru 1:1, protřepejte a do víčka udělejte několik dírek nožem nebo horkou jehlou. Takto připravenou lahev s ředěnou aviváží vložte do nádržky na vodu vašeho záchodu. Nezapomeňte však jednou za čas očistit vnitřek nádržky horkou (nikoliv vroucí) vodou, abyste odstranili případné usazeniny.

Vůně skořice je božská

Osvěžovač vzduchu si můžete vytvořit i ze skořice, která má absolutně nezaměnitelnou vůni. Nachystejte si prázdný rozprašovač a skořicový olej. Nádobku naplňte vodou a přidejte do ní pár kapek skořicového vonného oleje. V případě, že máte rozprašovač dostatečně velký, můžete do něj vhodit i celý skořicový svitek. Směsí zatřepejte a nechte chvíli odstát, aby se vůně spojily. Nakonec už jen stačí, nastříkat několik postřikových dávek do vody v nádržce, do samotné mísy a do okolních prostor.

Aroma bylinek nikdy nezklame

Toaletu můžete provonět i pomocí sušených bylinek. Využijte opět malý látkový pytlíček a aromatické bylinky. Vyberte si takové, které vám nejvíce voní a jsou vám příjemné. Mezi oblíbené se řadí zejména máta, levandule či eukalyptus. V lepším případě si pořiďte pytlíčků hned několik a rozmístěte je okolo toalety, budou i zajímavou dekorací. Čím větší množství sušených bylinek v místnosti budete mít, tím silněji ucítíte jejich vůni.

Vyrobte si vlastní aroma difuzér

Je to naprosto banální a postačí vám k tomu skleněná nádoba s úzkým hrdlem, pár kousků ratanového rákosí, alkohol, mandlový olej a esenciální olej s oblíbenou vůní. Zkuste třeba citrusy nebo levanduli.

Vyrobte si vlastní aroma difuzér! Zkuste třeba citrusy nebo levanduli. Zdroj: shutterstock.com

Gelové osvěžovače vzduchu

O gelové osvěžovače se nemusíte nijak starat, protože vydávají vůni nepřetržitě po dobu několika týdnů a vůni si opět zvolíte sami. Připravte si skleněné nádobky, které vydrží horkou tekutinu, využít můžete například menší kompotové skleničky.

Příprava samotného gelu je opět velmi jednoduchá. Na 1 hrnek vody budete potřebovat 1 lžičku soli, 20 kapek esenciálního vonného oleje a 10 g práškové želatiny. Na ozdobu můžete přidat potravinové barvivo a sušené květy nebo bylinky.

V menším hrnci zahřejte ¾ vody spolu se solí. Jakmile se rozpustí, pomalu přidejte želatinu a míchejte, dokud se nerozpustí. Při rychlém vsypání želatiny by směs mohla lepit a mít hrudky. Poté nalijte do skleniček, přimíchejte zbylou vodu a přidejte esenciální olej.

