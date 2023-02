Jak provonět toaletu a neutratit majlant v drogerii: Použijte obyčejnou sůl

Proměňte svůj záchod v nejvoňavější místo. Je to jednoduché a jde to i bez drahé chemie. Stačí využít ty správné ingredience, které máte nejspíš už doma. Jak můžete provonět toaletu levně a efektivně pomocí obyčejné soli?

Bohužel je to tak, ale toaleta je místo, kde nás často pronásledují nepříjemné pachy. Nejde však o nic neřešitelného a každá správná hospodyně ví, jak si s touto situací poradit. Přestože je na současném trhu v nabídce nepřeberné množství prostředků, které vám pomohou záchodovou místnost provonět, často jsou vyráběné na chemické bázi, a navíc jsou poměrně drahé. Pokud patříte k vyznavačům přírodních způsobů, máme pro vás hned několik zajímavých tipů, které vás přijdou jen na pár korun a jistě si některý z nich oblíbíte.

Domácí difuzér za pár kaček ze soli

Vyzkoušejte si jednoduchou metodu, ke které budete potřebovat jen sklenici, sůl a esenciální olej s vaší oblíbenou vůní. Můžete použít obyčejnou kuchyňskou sůl, ale využít můžete i barevnou, například růžovou či červenou. Výroba je jednoduchá. Sklenici naplňte solí a pokapejte ji pár kapkami vonného oleje.

Tento difuzér můžete nechat otevřený, anebo si opatřit nádobu s dekorativním prořezávaným víčkem. Aroma esence se zanedlouho rozvoní místností. Zhruba po třech dnech vždy přidejte 3 až 5 nových kapek oleje. Výhodou je, že vůně můžete dle libosti obměňovat, a to vždy do stejné porce soli.

Vyzkoušejte si jednoduchou metodu, ke které budete potřebovat jen sklenici, sůl a esenciální olej s vaší oblíbenou vůní.

Vyrobte si tyčinkový difuzér

K výrobě tohoto difuzéru vám postačí skleněná nádoba s úzkým hrdlem, pár kousků dřevěných nebo ratanových tyčinek, trocha alkoholu, mandlový olej a esenciální olej s oblíbenou vůní. Nádobku naplňte uvedenými ingrediencemi a vložte do ní tyčinky, jejichž prostřednictvím se bude vůně šířit po celé místnosti.

Pár kapek vůně na ruličku toaleťáku

Pokud si nechcete vyrábět difuzér, anebo na to momentálně nemáte čas, zkuste trik, ke kterému budete potřebovat jen vonnou esenci. Stačí, když ji kápnete 2 až 3 kapky na papírovou ruličku uvnitř toaletního papíru.

Využijte vůni skořice

Domácí osvěžovač vzduchu si můžete také vyrobit ze skořice, jejíž vůně je nejen příjemná, ale přebije jakýkoliv nepříjemný zápach. Nejprve prázdnou nádobku rozprašovače naplňte vodou a poté do ní přidejte trochu mleté nebo i celé skořice nebo pár kapek skořicového oleje. Směs řádně protřepte a můžete používat. A to nejen do okolního vzduchu, občas můžete stříknout i do WC nádržky či mísy.

Použijte citron

Na osvěžení toalety je citron doslova jedničkou. Pokud se dáte do čistění záchodové mísy, aplikujte na ni na závěr citronovou šťávu a nechte ji tak 10 minut působit. Nejenže budete mít mísu krásně vybělenou a plnou lesku, ale citrusové aroma se ponese celou místností.

K osvěžení vzduchu na toaletě můžete využít i zbytky mýdla.

Využijte vůni mýdla

Při této metodě můžete krásně využít zbytky mýdel. Vložte je do látkového sáčku se zavazováním, z něhož se bude mýdlo později postupně uvolňovat. Připevněte jej do nádržky a při každém splachování mýdlová voda omyje toaletu a její vůně zároveň provoní celý okolní prostor.

