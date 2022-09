Jak provonět toaletu: Vyzkoušejte geniální trik s plastovou láhví v záchodu

Ušetřit se dá na všem. Díky tomuto triku můžete také uškudlit pár korun, všechno však má svá „ale“! Jak provonět toaletu díky obyčejné malé PET láhvi a jak se postarat, aby nebyl takový fígl spíš k pláči?

Domácí i značkové bytové vůně

Za různé osvěžovače a vůně v bytě, ale i na toaletě a v koupelně můžete dát klidně stovky. Pokud vás omámí vůně nějaké lepší značky a pěkného zpracování, vybafne na vás cena i přes tisícovku. I když taková pěkná věcička může být třeba vhodný dárek, většinou za osvěžovače toalety utrácet nechceme. Přitom je ale možné vyrobit si jednoduše osvěžovač vlastní. Problém použití vůní je v podstatě dvojí. Chceme aroma, ktere se nám líbí, a potřebujeme, aby se uvolňovalo postupně po troškách.

Provoňte toaletu jednoduše pomocí aviváže a PET lahve. Zdroj: Shutterstock

Provoňte toaletu levně

Trik s malou PET lahví vám dovolí použít aviváž, která je nejen příjemná a voňavá, ale mnohdy také levnější než klasické vůně. Do malé PET láhve udělejte jehlou několik dírek, nalijte vaši oblíbenou aviváž dovnitř a uzavřete víčkem. Vložte lahvičku do nádržky záchodu a čas od času zkontrolujte.

Dírky by měly být opravdu drobné, aby se uvolňovalo aviváže jen malé množství, dostatečné k provonění malé místnosti.

Toaleta nemusí zapáchat jen kvůli odpadu. Je to malá, často špatně větraná místnost. Provonět ji není problém. Zdroj: file404 / Shutterstock

Trik na provonění toalety má i nevýhody

Tento jednoduchý a levný způsob, jak provonět toaletu při každém spláchnutí, má pár háčků. Bohužel se nehodí pro veškeré toalety, neboť nádržka moderních záchodů může být za obložením, případně u starších typů toalet naopak zas vysoko nad vaší hlavou. V případě, že se k nádržce na vodu nedostanete, pak můžete použít alespoň malé množství aviváže ve skleničce. Vůně bude intenzivnější, nebude se dávkovat postupně, ale účel splní.

Aviváž máme doma všichni, pěkně voní a nebývá příliš drahá. Zdroj: Shutterstock

Nutno dodat, že aviváž je mazlavá a v záchodu se může začít usazovat na problematických a špatně dosažitelných místech. Z tohoto důvodu se doporučuje, jednak udělat jen několik opravdu malých dírek do lahve, aby se uvolňovalo jen skromné množství vonného změkčovače prádla, a pak také pamatujte, že je opravdu vhodné propláchnout nádržku jednou za měsíc horkou, nikoli však vroucí, vodou, a to z čistě preventivních důvodů.