Neutrácejte zbytečně za předražené vonné prostředky v obchodech. Raději si vyrobte vlastní. Jak provonět celý dům jednoduše? Použijte sůl a třeba i koření!

Chcete se doma zbavit nepříjemných odérů a případných zatuchlin? Zvolte jednoduchou metodu a vyrobte si domácí deodorant vlastními silami. Využijete k tomu ingredience, které se dozajista nachází v každé správné domácnosti. Jak provonět celý byt během chvilky a skoro zadarmo?

Udělejte si doma vonnou idylu

Koupené bytové vůně velice snadno nahradíte základní kuchařskou ingrediencí, která je opravdu nad zlato, v tomto případě je to konkrétně sůl mořská. Stejně tak můžete využít sušené koření a byliny. Skvělou variantou je i prášek z usušených slupek citrusů či dalších aromatických potravin.

Využijte mořskou sůl, je skvělým vodičem vůní.

Domácí vonná směs

Nasypte 1 velkou hrst mořské soli do misky a zakapejte ji pár kapkami vašeho oblíbeného esenciálního oleje. Velice oblíbená je například uklidňující levandule, voňavá vanilka či jakékoliv citrusové aroma. Výběr je zcela na vás a vašich potřebách. Klidně můžete i jednotlivé druhy esencí různě zkombinovat.

Přidejte čerstvé koření

Stejně můžete k soli přisypat čerstvě podrcené kuchyňské koření nebo sušené bylinky. Perfektní je třeba hřebíček, jehož aroma má povzbuzující účinky a údajně je i jistým druhem afrodiziaka. Jeho vůně také zahání chmurné stavy a výrazně zlepšuje koncentraci.

Vonná sůl se hodí kamkoliv

Takto připravenou vonnou sůl lze instalovat nejen do každé místnosti bytu, ale svým designem se hodí i do koupelny a na toaletu. Můžete ji dát i do skříně či šuplete s oblečením. Nádoba bude vonět celé dny. Jakmile bude vůně ustávat, stačí jen doplnit esenci či jiné vonné přísady.

Domácí vůně jako designový doplněk

Vůni do sklenice si můžete vyrobit i jako designový doplněk. Budete potřebovat malou sklenici, pomerančovou kůru, potpourri neboli sušené vonné květy, esenciální olej, celou skořici, hřebíček a jedlou sodu.

Nejprve podrťte citrusovou kůru a stejně tak skořici a obě suroviny smíchejte s těmi uvedenými dohromady. Nakonec na směs nakapejte pár kapek skořicového éterického oleje a vložte do připravené sklenice, kterou můžete zvenku ozdobit například zajímavou mašličkou. Stejně tak lze jednotlivé suroviny do nádoby vrstvit.

Naučte se v interiéru využívat osvěžovač vzduchu s éterickými oleji.

Domácí osvěžovač vzduchu ve spreji

Dokonce můžete zvolit i další možnost, a tou je vonný sprej. Smíchejte ¾ l vody se 2 lžícemi lihu, 30 kapkami citronového oleje, 20 kapkami tea tree oleje a 10 kapkami eukalyptového oleje. V tomto případě však můžete s vůněmi improvizovat dle svých potřeb. Veškerý obsah řádně promíchejte a nalijte do lahvičky s rozprašovačem.

