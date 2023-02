Skvělý trik, jak donutit ztuhlé máslo, aby se nechalo natřít na chleba

Pokud nesnášíte tuhé máslo, které nejde rozetřít, máme pro vás pár zajímavých triků, jak tomu můžete snadno předejít.

Milujte ranní pohodu, kdy si na talíři namažete máslem své oblíbené pečivo? Nenechte si tuto fajn chvíli zkazit ztuhlým máslem, které se láme a nejde rozetřít. Pokud si máslo zapomenete předem vyndat z ledničky, využijte vychytávky, které vám pomohou požadovanou konzistenci co nejrychleji získat. A kromě toho si můžete vyrobit rostlinné domácí máslo, které vám tuto starost dělat ani nebude.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Domácí rostlinné máslo

Do mixéru vložte 50 g mandlové mouky, ½ kávové lžičky soli, 150 ml neslazeného rostlinného mléka – zkuste jiné než mandlové, 2 malé lžičky lahůdkového droždí, 1 lžičku jablečného octa a veškeré suroviny rozmixujte dohladka. Poté přidejte 240 ml rozpuštěného kokosového oleje bez vůně a ještě jednou řádně promixujte.

Vyrobte si chuťově dokonalé domácí rostlinné máslo. Zdroj: Shutterstock

Máslo vložte do čisté misky, přetáhněte potravinovou fólií nebo přikryjte víčkem a vložte do lednice, kde vám ztuhne do příjemné konzistence. Tento druh másla jde během chvilky po vyndání z chladničky velice snadno namazat či použít k výrobě dalších pokrmů. V případě, že budete chtít máslo využívat výhradně ke smažení, nedávejte do něj mandlovou mouku. Tento druh rostlinného másla má trvanlivost minimálně 3 týdny.

Na ztuhlé máslo platí miska a podšálek

Když vyndáte ztuhlé máslo z lednice, vezměte si k ruce teplou vodu, nalijte ji do misky a vložte do ní talířek. Jakmile se oba kusy ohřejí, vodu vylijte a kostku rozbaleného tvrdého másla položte na talířek, který zakryjete teplou miskou, a to na dobu 5 až 10 minut.

Použijte struhadlo či škrabku

Osvědčenou metodou, která vám usnadní rozmazávání másla, je i ta, kdy máslo nastrouháte na struhadle nebo naškrábete škrabkou na zeleninu a necháte máslové hoblinky chvilku odpočívat při pokojové teplotě. Za pár minut můžete s máslem pracovat.

Další variantou je, že můžete nastrouhat hobliny například přímo na pečivo. Během chvilky vám půjdou rozetřít rovnou na krajíci chleba. Dokonce se nemusíte obávat složitého umývání použitého náčiní. Stačí jej vložit pod proud teplé vody a umýt běžným mycím prostředkem.

Nahřejte si běžný nůž

Ztuhlé máslo je možné rychle změkčit pomocí ostrého nože. Jen byste si ho měli před použitím nahřát v misce s horkou vodou. Máslo si jím nakrájejte na menší kostky, čím budou menší, tím rychleji změknou. Nůž nahřejte před každým řezem.

Ztuhlé máslo je možné rychle změkčit pomocí ostrého nože. Zdroj: shutterstock.com

Máslo rozválejte podobně jako těsto

K tomuto způsobu budete potřebovat vál a pečicí papír či alobal. Mezi dva stejně velké kusy vložte máslo a pomocí válečku na těsto jej rozválejte do tenké placky. Ve finále můžete vrchní krycí vrstvu prohřát dlaněmi. Během pár minut bude máslo krásně měkké a připravené k použití.

