Toaleta je místem, které automaticky mnozí z nás považují za nečisté, ale také se o ni většinou snažíme dobře starat, abychom zajistili bezpečné prostředí pro hygienu celé rodiny. Jak to udělat nejlépe, aby byl výsledek dokonalý a nestrávili jsme péčí o ni celý den?

Poctivý úklid domácnosti bez péče o toaletu není myslitelný, ale co si budeme povídat, pro většinu z nás to není ta nejoblíbenější domácí práce, jakou bychom si vybrali, kdybychom mohli. A tak si ji pokusme usnadnit, jak jen to půjde, ale při zachování ideálního výsledku.

Video na youtubovém kanálu Smart Fox vám ukáže i další triky pro čištění toalety:

Příprava je důležitá

Pokud chceme celý proces urychlit, je potřeba mít všechno připravené předem. Ideální je mít buď všechny přípravky na čištění toalety přímo ve skříňce v téhle malé místnosti, nebo v blízkosti záchoda, pokud je ve společném prostoru s koupelnou.

Pokud tuhle možnost nemáme, doneseme si všechno potřebné na místo předem, protože zbytečné odbíhání nejenže celý proces prodlužuje, ale také může způsobit prostoje třeba když objevíme ještě jinou nutnou drobnost k úklidu.

Bez rukavic ani ránu

Bez gumových rukavic se neobejdeme, stejně jako bez dezinfekce, určené k tomuto účelu. Štětka na čištění toalety je samozřejmostí, stejně jako (v ideálním případě) gelový čistič, dále pak hygienické ubrousky nebo hadr a kyblík s vodou. Na osušení a doleštění použijeme savý hadřík nebo papírovou utěrku. Tak: jestli máme všechno pohromadě, můžeme se do toho pustit pěkně popořádku, abychom se nezdržovali.

Je to otázka pár minut

Ze všeho nejdřív pro jistotu spláchneme a přitom můžeme vnitřek toalety očistit štětkou. Následně naneseme čisticí gel, ale je potřeba dát si pozor, by se dostal skutečně až pod samý okraj mísy. Zatímco bude gel – podle návodu, většinou kolem pěti minut – působit, budeme mít dost času na ostatní práce.

Přichází čas na povrch toalety. Postupovat budeme samozřejmě od vrchu dolů, nejprve hadrem namočeným v desinfekčním prostředku, případně desinfekčním ubrouskem, a pak doleštíme utěrkou. Pozor si dáme na okolí splachovadla, pokud je na horní straně nádržky, je lepší jej samostatně nastříkat dezinfekcí a důkladně otřít.

close info cunaplus / Shutterstock.com zoom_in Součástí úklidu je i očištění nádržky toalety.

Pro bezpečí členů rodiny - sedátko jako nové

Ještě než se pustíme do vnitřní části mísy, musíme se postarat o sedátko. To v ideálním případě odmontujeme od mísy, protože bychom se jinak jen těžko dostávali k vyčištění “pantu”. Pokud to nezvládneme, je jen na naší pečlivosti, abychom stejným postupem jako keramiku vyčistili také tuto součást toalety. Je vhodné sedátko jednou za čas vyměnit, protože v poškrábaném plastu se mnohem snáze drží a množí bakterie a další mikroorganismy.

Spoustu práce odvede gel

Než bude takhle naše práce u konce, bude mít hotovo i gel. Naším posledním úkolem tedy bude pořádně štětkou vydrhnout vnitřek toalety ve všech záhybech, které najdeme, a to i tam, kam sice nevidíme, ale štětinky se tam dostanou. Spláchnout – a hotovo. Tedy ne tak docela. Ještě je samozřejmě potřeba vytřít podlahu a důkladně vydesinfikovat štětku. Do nádobky, v níž je uložena, můžeme nalít desinfekční prostředek a nechat jej klidně pár minut působit.

Vůně jako zlatý hřeb

Poslední, čím bychom mohli toaletu ještě vylepšit, jsou buď voňavé závěsy do mísy, nebo jiné osvěžovače vzduchu, které z této místnosti udělají oázu klidu, lesku a čistoty. Hotovo bude za pár minut a za ten klid a dobrý pocit, to opravdu stojí.

Zdroje: www.goodhousekeeping.com, www.cnet.com, www.fairprice.com.sg