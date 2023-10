Jak rychle a bezpečně rozmrazit maso, abyste mohli připravit večeři? Zkuste některý z ověřených fíglů!

Měli jste v plánu udělat k večeři pokrm z masa, které jste si však zapomněli vyndat včas z mrazáku? Pokud u vás doma nastane tato situace, nemusíte se obávat, že maso nestihnete rozmrazit, ani nemusíte rychle vymýšlet, co náhradního uvařit. V případě, že použijete některý z triků, podaří se vám proces rozmražení značně urychlit.

Jak rychle a bezpečně rozmrazit maso? Na to se podívejte v tomto videu:

Mražené maso

V současné zrychlené době není od věci mít pár kousků masa v mrazáku. Velice snadno z něho můžete druhý den připravit chutný steak, hamburger či skvělou pečeni. Měli byste si však maso včas a bezpečně rozmrazit.

Jak maso správně rozmrazit

Samozřejmě ze všeho nejlepší je způsob bezpečného rozmrazování masa přes noc v lednici, dokud zcela nerozmrzne. Jakmile maso rozmrzne, vydrží dle konkrétního druhu v lednici ještě i několik dní ve správné kondici. Například mleté maso, drůbež a mořské plody snesou ještě jeden nebo dva dny, maso červené dokonce i tři až pět dní. Tento druh rozmrazování však musíte plánovat s určitým předstihem.

V současné zrychlené době není od věci mít pár kousků masa v mrazáku.

Zapomněli jste maso vyndat z mrazáku?

Pokud již nemáte čas na výše uvedené rozmrazení, měli byste se vyhnout způsobům rychlého rozmrazování, které poškozuje strukturu masa a tedy i jeho očekávanou chuť. Raději využijte ověřené triky, kdy maso rozmrazíte tak, aby nepřišlo o své základní vlastnosti a bylo po přípravě stále šťavnaté a prvotřídní chuti.

Chytrý trik s dvěma hrnci

Vyzkoušet můžete prověřený a účinný trik s dvěma hrnci. Metoda je velice jednoduchá a maso nepřijde o své kvality. Hodí se v případě, kdy máte maso nakrájené na plátky. Hrnce by měly být z nerezového materiálu.

Nejprve jeden z hrnců položte dnem vzhůru na pracovní desku a do druhého hrnce nalijte vodu a dejte ji ohřát. Na dno prvního hrnce rozložte zmrzlé maso v mikrotenovém sáčku a položte na něj druhý hrnec s ohřátou vodou. Zhruba do 10 minut bude maso připravené k dalšímu zpracování.

Zmrzlé maso je možné rozmrazovat také ve studené vodě.

Fígl se studenou vodou

Zmrzlé maso je možné rozmrazovat také ve studené vodě. Vložte ho do uzavíratelného sáčku a zároveň z něho vytlačte veškerý vzduch. Následně nalijte do hrnce nebo misky studenou vodu a ponořte do ní sáček s masem.

Zhruba po 10 minutách vodu vždy vyměňte, aby byla stále studená a maso se nadále pozvolna rozmrazovalo. Drůbeží maso, ryby nebo mořské plody takto rozmrazíte zhruba do jedné hodiny, červené maso tak do hodiny a půl.

