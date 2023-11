Koupit si nábytek z Ikea je hračka. Horší je ale všechny díly sestavit tak, aby tvořily vysněný celek. Co vám tuto mravenčí práci může výrazně ulehčit?

Sestavovat nábytek Ikea je tak trochu jako si hrát s legem… Alespoň to říkají milovníci této dánské stavebnice. Jedním dechem ale dodávají, že jsou případy, kdy jim i tato „kratochvíle“ dá zabrat. „Někdy se stane, že návody jsou nepřehledné a pokud je v krabici více dílů, člověk se v tom ztratí. A navíc to šroubování, to je peklo! Bolí mě pak po tom ruce snad týden!“ přiznává padesátiletá Květuše z Prahy, která poslední skříňku z Ikea sestavila jen s pomocí zručnější kamarádky.



Autor videa Nick’s Custom Woodworks vám ukáže, jak pracovat s imbusovým klíčem a vrtačkou. Více na kanále YouTube.

close info Profimedia zoom_in Imbusové klíče jsou při montování nábytku z Ikea tím nejdůležitějším nářadím.

Trik s vrtačkou

Nedávno se ale na sociální síti Tik Tok objevilo video, které skládání nábytku značně ulehčuje. Jeho autorem je jistý Nick Starrett, který přišel s úžasnou vychytávkou pro všechny „sestavovatele sestav“. Tou je imbusový klíč (většinou bývá součástí balení zboží). Nick z něj odstranil zaoblenou „kličku“ a vznikl tak rovný klíč, který posléze nasadil na vrtačku. A pak už mu práce šla jako po másle. Zatímco mnozí se při sestavování nábytku moří šroubovákem, vrtačka s „imbusovým nástavcem“ udělá tuto práci hned pětkrát rychleji.



close info Profimedia zoom_in Šroubování ve velkém je pro ruce extrémně namáhavé.

Řešení „nástavce“

Kouzlo vypadá jednoduše, nicméně většina lidí, kteří tento tip shlédli na sociální síti poznamenali, že si nedokážou imbusový klíč seříznout tak, aby byl rovný. Pokud patříte mezi ně, zastavte se s nástrojem v železářství, kde vám poradí jak na to. Dalším řešením je zakoupení speciálních imbusových klíčů (nabízí je například Amazon), které se dají jednoduše použít s vrtačkou. Využijte toho!

Zdroje: www.idealhome.co.uk, www.housedigest.com